Чужие болезни как источник дохода

С углублением рецессии, в которую вступила мировая экономика, разным странам приходится проявлять все больше смекалки для того, чтобы привлечь к себе туристов, кошельки которых значительно похудели в результате кризиса.



Каждый год около миллиона человек посещают 35 стран для получения различных видов медицинского обслуживания, которые не существуют или слишком дороги на родине. Наиболее популярными направлениями медицинского туризма являются Венгрия, Эмираты, Индия, Таиланд, ЮАР, Коста-Рика и Бразилия. Наиболее востребованными отраслями являются стоматология, пластическая хирургия, ортопедия и кардиология.



Израиль внезапно осознал, что он является одной из этих 35 стран. За 2008 год 35 тысяч человек посетили Израиль для того, чтобы получить здесь медицинское обслуживание, а израильские клиники заработали на этом 100 миллионов долларов. Большинство больных приехали из Восточной Европы, России, стран СНГ и балканских государств.



Медицинский туризм имеет огромный потенциал – некоторые полагают, что оборот этой индустрии превысил 100 миллиардов долларов за 10 лет.



Огромным резервом медицинского туризма являются США. У 50 миллионов граждан этой страны нет медицинской страховки, но это не означает, что у всех 50 миллионов нет денег.

health.sumy.ua