В Австралии разработали пластырь, заменяющий шприц и таблетки

Австралийским ученым из Мельбурнского университета удалось разработать уникальный вид медицинского пластыря. Как сообщает местная печать, "изюминкой" данного изобретения являются так называемые нановыступы, посредством которых можно вводить лекарственные препараты в организм человека через кожу, не прибегая к инъекциям или таблеткам.



Диаметр миниатюрного скотча составляет всего два сантиметра. На его клеящейся стороне присутствуют молекулы лекарства, которые покрывают наночастицы. С помощью последних препарат проникает через кожу в человеческий организм.



Проведенные ранее эксперименты над животными показали блестящие результаты. По оценкам медиков, эффективность вакцины, введенной через кожу, оказалась намного выше, чем путем инъекции. Ожидается, что после проведения в следующем году клинических испытаний и прохождения процедуры сертификации, чудо-пластырь поступит в серийное производство. Повышенную заинтересованность к этой новинке уже проявили десятки медицинских учреждений, как в самой Австралии, так и за ее пределами

health.sumy.ua