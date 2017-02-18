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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Австралии разработали пластырь, заменяющий шприц и таблетки
    Опубликовано: 2017-02-18 13:04:38

    Австралийским ученым из Мельбурнского университета удалось разработать уникальный вид медицинского пластыря. Как сообщает местная печать, "изюминкой" данного изобретения являются так называемые нановыступы, посредством которых можно вводить лекарственные препараты в организм человека через кожу, не прибегая к инъекциям или таблеткам.


    Диаметр миниатюрного скотча составляет всего два сантиметра. На его клеящейся стороне присутствуют молекулы лекарства, которые покрывают наночастицы. С помощью последних препарат проникает через кожу в человеческий организм.


    Проведенные ранее эксперименты над животными показали блестящие результаты. По оценкам медиков, эффективность вакцины, введенной через кожу, оказалась намного выше, чем путем инъекции. Ожидается, что после проведения в следующем году клинических испытаний и прохождения процедуры сертификации, чудо-пластырь поступит в серийное производство. Повышенную заинтересованность к этой новинке уже проявили десятки медицинских учреждений, как в самой Австралии, так и за ее пределами

    health.sumy.ua

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