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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пользователи сайтов знакомств всегда привирают о себе
    Опубликовано: 2017-02-17 19:24:31

    Пытаясь познакомиться в интернете, все пользователи сайтов знакомств лгут. Мужчины значительно завышают свои реальные доходы, а женщины наиболее часто привирают по поводу своей внешности.

    Ученые провели исследование, в ходе которого изучили данные 1000 пользователей сайтов знакомств и сопоставили их с реальными фактами. Оказалось, что представительницам прекрасного пола больше присуще исправлять свою фигуру, увеличивать объем бюста, а также хвастаться знакомствами со знаменитостями, поскольку это, по их мнению, придает им привлекательности.

    Мужчины, в свою очередь, также любят преувеличить о знакомствах со знаменитостями, скрывают свой реальный возраст, рост и вес. Но больше всего мужчин смущает содержимое кошелька. Более 40% опрошенных мужчин признались, что они завышали свой оклад, чтобы повысить престиж работы. То же самое делали 33% женщин.

    Однако исследователей удивил следующий факт, люди, врущие при заполнении собственного профиля на сайте, чаще всего верят данным, указываемым другими.

    medicinform.net

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