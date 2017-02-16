Германия выделит 300 млн евро на зарядные станции для электромобилей

В Германии начинается широкомасштабная государственная программа развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

С 1 марта 2017 года частные инвесторы и муниципальные власти могут подавать заявки на получение правительственных субсидий, объявило министерство транспорта ФРГ.

Минтранс выделяет 300 млн евро на установку 15 тыс. зарядных терминалов по всей стране.

При этом приоритет отдается дорогостоящим станциям быстрой зарядки. На финансирование 5 тыс. таких терминалов пойдут две трети выделенной суммы – 200 млн евро. Оставшиеся 100 млн евро предназначены для помощи при оборудовании 10 тыс. точек для обычной зарядки.

Министерство предъявляет к потенциальным получателям субсидий два основных требования: зарядные станции должны быть общедоступными круглосуточно и использовать электроэнергию только из возобновляемых источников.

Данная программа, рассчитанная на период до 2020 года, является составной частью целого пакета мер по развитию электромобильности в Германии, утвержденного правительством в конце апреля 2016 года. Летом прошлого года начались выплаты возмещений по 4 тыс. евро за покупку электромобиля и по 3 тыс. евро за приобретение гибридных машин.

При этом субсидирование установки зарядных станций предварительно должен был изучить и разрешить Европейский союз. Он одобрил этот шаг 13 февраля, после чего Германия в тот же день объявила о дате начала программы.

Инф. finance.ua