Энергоблок №3 Запорожской АЭС отключили от сети Опубликовано: Энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения планового среднего ремонта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.

"16 февраля 2017 года в 00:01 энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта", - сказано в сообщении.

Справка: Запорожская АЭС - атомная электростанция, расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области рядом с городом Энергодар.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Она состоит из 6 атомных энергоблоков по 1 млн кВт каждый. Алина Губерначук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

