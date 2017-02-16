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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Энергоблок №3 Запорожской АЭС отключили от сети
    Опубликовано: 2017-02-16 16:30:18

    Энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения планового среднего ремонта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
    "16 февраля 2017 года в 00:01 энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта", - сказано в сообщении.
    Справка: Запорожская АЭС - атомная электростанция, расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области рядом с городом Энергодар.
    Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Она состоит из 6 атомных энергоблоков по 1 млн кВт каждый.

    Алина Губерначук

    Источник: УНН

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