Энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения планового среднего ремонта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
"16 февраля 2017 года в 00:01 энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта", - сказано в сообщении.
Справка: Запорожская АЭС - атомная электростанция, расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области рядом с городом Энергодар.
Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Она состоит из 6 атомных энергоблоков по 1 млн кВт каждый.
Алина Губерначук
Источник: УНН