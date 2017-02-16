Европарламент утвердил механизм приостановления безвиза

Окончательно утвержден механизм приостановления безвизового режима, который был последним препятствием для получения безвиза для Украины.



Европейский парламент вчера утвердил механизм приостановления безвизового режима для третьих стран. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Европарламент одобрил механизм приостановления безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие две недели", — написал Йозвяк.

Отметим, что Европарламент проголосовал за механизм приостановления еще 15 декабря 2016 года, а 13 февраля состоялось формальное утверждение документа.

В этом случае не требуется повторного одобрения, кроме случаев, если у законодателей в течение суток возникнут вопросы.

Ранее сообщалось, что план-график мероприятий, которые должны пройти для получения безвизового режима Украины с ЕС состоит из:

28 февраля — триалог институтов,

21 марта — голосования в комитете Европарламента,

4 апреля — голосования на сессии Европарламента,

26 апреля — решение послов ЕС,

11 мая — утверждение Советом ЕС,

15 мая — подписание документа,

22 мая — публикация в официальном журнале ЕС,

12 июня — вступление в силу безвизового режима.

Инф. delo.ua