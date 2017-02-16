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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гройсман призвал СНБО разблокировать поставки угля
    Опубликовано: 2017-02-16 12:00:24

    Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что поставки угля должны максимально быстро разблокировать.

    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что железнодорожная блокада поставок угля из отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) приведет отключениям света и тепла в украинских городах.

    Он подчеркнул, что такие действия абсолютно недопустимы и поставки энергетического угля должны быть разблокированы.

    "Дефицит угля создан искусственно и поименный список людей, которые его создали, знает вся страна. Правительство готово бороться и борется с контрабандой. Но бороться с людьми, с украинским обществом — недопустимо", — подчеркнул премьер.

    Гройсман сообщил, что блокируются именно три ж/д перехода, которыми поставляют уголь на контролируемую территорию. В то время как контрабанда идет по автомобильным путям.

    При этом он заявил, что компетенция правительства — отвечать за экономическую составляющую. Но поскольку блокировка поставок угля происходит в зоне Антитеррористической операции (АТО), то это вопрос — в компетенции Совета национальной безопасности Украины.

    "Здесь есть вопрос национальной безопасности и других силовых ведомств. Поэтому я обратился в СНБО с просьбой рассмотреть все аспекты и влияние этой блокировки и принять все необходимые меры, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня", — сказал премьер.

    Напомним, 10 февраля была заблокирована третья железнодорожная ветка из ОРДЛО. За три недели блокирования украинские теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали не получили почти 240 тыс. тонн антрацита.

    Delo.UA проанализировало влияние блокады на Украины и возможность отключений электроэнергии, а также причины дефицита угля на украинских ТЭС.

    Инф. delo.ua

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