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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уход за кожей лица
    Опубликовано: 2017-02-16 13:24:38

    Косметические маски для жирной кожи 

     

    Жирную кожу необходимо регулярно очищать и в теплую погоду мягко подсушивать. Для этого прекрасно подойдут маски с использованием фруктов. 

     

    Глиняная маска с соком одуванчика и морской капусты 

    Ингредиенты: 0,5 ч. л. сока одуванчика, по 2 ч. л. измельченный листьев морской капусты и белой глины. 

    Способ приготовления: сок одуванчика смешайте с морской капустой, добавьте белую глину. Нанесите маску на лицо и шею и оставьте на 30 минут. После этого смойте прохладной водой. 

     

    Лосьоны для жирной кожи 

     

    Огуречный спиртовой лосьон 

    Ингредиенты: 3 средних огурца, 1 л водки. 

    Способ приготовления: огурцы нарежьте ломтиками и залейте водкой. Поставьте на солнце и настаивайте 2 недели. Смачивайте в огуречной воде ватный тампон и протирайте лицо несколько раз в день. 

     

    Косметические маки для сухой и нормальной кожи 

     

    Сухая и нормальная кожа после жаркого лета может утратить мягкость, покраснеть и начать шелушиться. В этом случае ей необходимо увлажнение и питание, которое ей обеспечат следующие маски. 

     

    Хлебная маска 

    Ингредиенты: по 1 ч. л. измельченной кислой капусты, настойки календулы и сока петрушки, 0,5 ч. л. оливкового масла, 80-100 г мякиша черного хлеба. 

    Способ приготовления: смешайте измельченную капусту с настойкой календулы и раскрошенным хлебным мякишем. Добавьте петрушку и оливковое масло, перемешайте. Нанесите маску на лицо и оставьте на 15 минут. Смойте теплой водой. 

     

    Лосьоны для сухой и нормальной кожи 

     

    Лосьон из лекарственных трав 

    Ингредиенты: по 1 ст. л. мяты перечной, цветков ромашки, цветков календулы и череды, 3 стакана кипятка. 

    Способ приготовления: травы смешайте и залейте кипятком. Настаивайте 20 минут. Перед употреблением настой процедите. 

    Настой можете хранить несколько дней в прохладном месте. Протирайте приготовленным лосьоном лицо и шею несколько раз в день. 

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