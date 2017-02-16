Косметические маски для жирной кожи
Жирную кожу необходимо регулярно очищать и в теплую погоду мягко подсушивать. Для этого прекрасно подойдут маски с использованием фруктов.
Глиняная маска с соком одуванчика и морской капусты
Ингредиенты: 0,5 ч. л. сока одуванчика, по 2 ч. л. измельченный листьев морской капусты и белой глины.
Способ приготовления: сок одуванчика смешайте с морской капустой, добавьте белую глину. Нанесите маску на лицо и шею и оставьте на 30 минут. После этого смойте прохладной водой.
Лосьоны для жирной кожи
Огуречный спиртовой лосьон
Ингредиенты: 3 средних огурца, 1 л водки.
Способ приготовления: огурцы нарежьте ломтиками и залейте водкой. Поставьте на солнце и настаивайте 2 недели. Смачивайте в огуречной воде ватный тампон и протирайте лицо несколько раз в день.
Косметические маки для сухой и нормальной кожи
Сухая и нормальная кожа после жаркого лета может утратить мягкость, покраснеть и начать шелушиться. В этом случае ей необходимо увлажнение и питание, которое ей обеспечат следующие маски.
Хлебная маска
Ингредиенты: по 1 ч. л. измельченной кислой капусты, настойки календулы и сока петрушки, 0,5 ч. л. оливкового масла, 80-100 г мякиша черного хлеба.
Способ приготовления: смешайте измельченную капусту с настойкой календулы и раскрошенным хлебным мякишем. Добавьте петрушку и оливковое масло, перемешайте. Нанесите маску на лицо и оставьте на 15 минут. Смойте теплой водой.
Лосьоны для сухой и нормальной кожи
Лосьон из лекарственных трав
Ингредиенты: по 1 ст. л. мяты перечной, цветков ромашки, цветков календулы и череды, 3 стакана кипятка.
Способ приготовления: травы смешайте и залейте кипятком. Настаивайте 20 минут. Перед употреблением настой процедите.
Настой можете хранить несколько дней в прохладном месте. Протирайте приготовленным лосьоном лицо и шею несколько раз в день.