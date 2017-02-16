Уход за кожей лица

Косметические маски для жирной кожи

Жирную кожу необходимо регулярно очищать и в теплую погоду мягко подсушивать. Для этого прекрасно подойдут маски с использованием фруктов.

Глиняная маска с соком одуванчика и морской капусты

Ингредиенты: 0,5 ч. л. сока одуванчика, по 2 ч. л. измельченный листьев морской капусты и белой глины.

Способ приготовления: сок одуванчика смешайте с морской капустой, добавьте белую глину. Нанесите маску на лицо и шею и оставьте на 30 минут. После этого смойте прохладной водой.

Лосьоны для жирной кожи

Огуречный спиртовой лосьон

Ингредиенты: 3 средних огурца, 1 л водки.

Способ приготовления: огурцы нарежьте ломтиками и залейте водкой. Поставьте на солнце и настаивайте 2 недели. Смачивайте в огуречной воде ватный тампон и протирайте лицо несколько раз в день.

Косметические маки для сухой и нормальной кожи

Сухая и нормальная кожа после жаркого лета может утратить мягкость, покраснеть и начать шелушиться. В этом случае ей необходимо увлажнение и питание, которое ей обеспечат следующие маски.

Хлебная маска

Ингредиенты: по 1 ч. л. измельченной кислой капусты, настойки календулы и сока петрушки, 0,5 ч. л. оливкового масла, 80-100 г мякиша черного хлеба.

Способ приготовления: смешайте измельченную капусту с настойкой календулы и раскрошенным хлебным мякишем. Добавьте петрушку и оливковое масло, перемешайте. Нанесите маску на лицо и оставьте на 15 минут. Смойте теплой водой.

Лосьоны для сухой и нормальной кожи

Лосьон из лекарственных трав

Ингредиенты: по 1 ст. л. мяты перечной, цветков ромашки, цветков календулы и череды, 3 стакана кипятка.

Способ приготовления: травы смешайте и залейте кипятком. Настаивайте 20 минут. Перед употреблением настой процедите.

Настой можете хранить несколько дней в прохладном месте. Протирайте приготовленным лосьоном лицо и шею несколько раз в день.

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