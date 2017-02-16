Почему мужчины нас не понимают

Если подумать, ничего неожиданного в этом нет, ведь у нормальных мужчин и женщин все разное: анатомия, физиология, психология, мышление, генетическая память поколений и биологическое предназначение. Поэтому мы составили список самых распространенных фраз, а также типичных реакций на них у представителей обоих полов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

"Почему в доме такой бардак? Ничего не возможно найти!"

Мужская реакция

«А как вообще можно отыскать что-нибудь среди этого безумного количества полочек и шкафчиков? Если выкинуть из дома половину имеющегося барахла, то все нужное найдется легко и, главное, быстро. Особенно если никто не будет наводить так называемый порядок. Да, мой стол завален бумажками с телефонами, прошлогодними квитанциями и прочими крайне нужными вещами. И я прекрасно в них разбираюсь. А одежду я никогда не разбрасываю, буквально на прошлой неделе положил под кресло свой серый свитер. И где он теперь?!»

Женская реакция

«Во-первых, все, что лежит на своем месте, очень легко найти. В шкафу в спальне на пятой полке в левом дальнем углу ты найдешь свой любимый свитер. Я сама его туда и положила. А зо-вторых, нам давно пора купить новый платяной шкаф. И сделать стеллаж для книг от пола до потолка - у нас как раз эсгалась свободная стена в гостиной. Тогда будет полный порядок раз и навсегда».

Мнение специалиста

Женщина хранит память не об одной сотне поколений предков, занимавшихся устройством домашнего очага. Доисторическая женщина прекрасно помнила, в каком углу пещеры хранятся запасы пищи, а в каком - теплые шкуры. А голова ее мужа была в это время занята разработкой стратегических планов добычи очередного медведя. Единственное, что он точно знал, - это местонахождение любимого боевого копья. И, разумеется, не позволял женщине прикасаться к оружию даже ради наведения порядка. Все остальное пещерное хозяйство, вероятно, представлялось ему ненужным хламом.

В наши дни практически ничего не изменилось. Американские психологи в ходе научного эксперимента предложили группе людей разного пола сыграть в компьютерную игру: разложить множество мелких предметов по комнатам виртуального дома, через час вспомнить, где что лежит, и собрать обратно в одну корзину. Догадайтесь, кто выиграл.

"Кажется, мы едем не в ту сторону. Не пора ли спросить дорогу?"

Мужская реакция

«Я абсолютно уверен, что мы едем в правильном направлении - для этого у меня есть карта, и я прекрасно в ней ориентируюсь. Например, знаю, что ровно через 10 километров должен быть съезд на шоссе номер 1234 АВ, потом поворот направо, затем у моста - налево, и еще через каких-то пять километров мы точно будем на месте. Я совершенно в этом уверен и не собираюсь ни у кого спрашивать дорогу».

Женская реакция

«Мне кажется, мы едем слишком долго, съезд на шоссе, наверное, пропустили, да и в карте могла быть ошибка. Но не надо делать из этого проблему. Спросим дорогу на ближайшей бензоколонке».

Мнение специалиста

В способности ориентироваться не в закоулках собственного дома, а на открытой (тем более незнакомой) местности мужчины намного превосходят женщин - это неоспоримая истина. Что совсем не удивительно. Выследить и загнать добычу, разбить врага или удрать от него в нужном направлении, совершить великие (хотя бы в местном масштабе) географические открытия - после непрерывного решения такого рода задач способность прекрасно ориентироваться на местности не могла не закрепиться у мужчин на генетическом уровне. К тому же они без труда запоминают топографическую карту целиком, у женщин же, как правило, подобные сведения разбиваются на части, которые «усваивают» разные участки головного мозга.

И при извлечении их оттуда неизбежно происходит путаница. Но даже мужчина иногда может сбиться с дороги. Однако, добровольно признавшись в этом своей спутнице и тем более спрашивая дорогу у посторонних, он (по его глубокому убеждению) продемонстрирует собственное бессилие и поставит себя в зависимое положение. Что не позволительно, ведь мужчина не должен просить помощи до тех пор, пока не исчерпает всех возможностей справиться с проблемой самостоятельно. И какая-то мелочь вроде потерянного времени и нескольких десятков лишних километров в этом случае в расчет не берется.

"Где деньги?"

Мужская реакция

«Вот в этом кармане. И в том тоже. И еще, возможно, в кармане зимней куртки - я ее надевал вчера. А вообще-то все деньги я давно уже отдал тебе, дорогая, они должны лежать в твоем кошельке, поищи получше, ведь ты же решаешь, как их потратить. Ах, ты вот в каком смысле... Интересно, на что же они потрачены? Ведь мы же собирались купить новую машину! Теперь придется вплотную подумать о дополнительном заработке, а отпуск провести у тещи - прости, пожалуйста, конечно, у мамы - на даче».

Женская реакция

«Разумеется, деньги в моем кошельке. Но где он? Неужели его опять украли? Недаром тот тип, что пытался заговорить со мной в супермаркете, показался мне подозрительным. Да нет, вот он, кошелек, на месте. Ах, вот ты о чем!.. Конечно, все деньги уже потрачены. Так ты хочешь узнать, на что именно? И правильно, что не хочешь, все равно не поверишь, как много уходит на все эти продукты и всякие необходимые мелочи. Кстати, пора бы нам перестать швырять деньги на ветер и покупать продукты в супермаркете - на рынке гораздо дешевле. А если ты будешь реже пить пиво и бросишь курить, то хватит и на машину, и на отпуск на Средиземном море».

Мнение специалиста

Контроль над денежными потоками, хотя бы только семейными, в нынешнее время означает контроль над ситуацией в семье в целом. Утратишь контроль -перестанешь быть лидером, а какому, скажите на милость, мужчине хочется стать аутсайдером? Но в реальности контроль предполагает необходимость вникать во все детали домашнего хозяйства, а это уж совсем не царское дело. Относительное душевное спокойствие гарантирует наличие в каждом кармане суммы, обеспечивающей личную финансовую свободу. К тому же это практично: и деньги всегда под рукой, и никакие карманники не страшны - до всей наличности все равно не доберутся. Да и рассовав деньги по разным карманам и углам, легче создать иллюзию достатка или изобилия.

Женщины, напротив, предпочитают держать все деньги в одном месте, что очень удобно не только для воров, но и для реального контроля над финансовой ситуацией. Если же эта ситуация становится плачевной, срочно вводится режим жесткой экономии. Причем сразу на всем. Мужчины, уверенные, что «скупой платит дважды», не склонны экономить по мелочам. Если сокращение затрат все же необходимо для достижения высокой цели (скажем, покупки нового автомобиля, аудиосистемы или компьютера), то мужчина всегда выберет не равномерное урезание всех расходных статей семейного бюджета, а решительное удаление лишь того, что затрагивает его персональные интересы.

"Нам надо поговорить"

Мужская реакция

"Это все проклятые американские телесериалы! Знаем мы их разговоры! Хотя, может, она просто хочет пожаловаться на свою несчастную жизнь? Тогда это не страшно: ведь самый эффективный способ утешения давно известен и весьма приятен. Но все-таки, скорее всего, она просто загрузит меня новыми проблемами, либо, и это наиболее вероятный расклад, мы будем обсуждать то, что она сама уже давно решила. И теперь ей только и надо получить моё формальное одобрение".

Женская реакция

«Ведь это так просто и естественно - собраться один раз и все сразу обсудить и обо всем договориться. Но почему же тогда он никогда не предлагает мне «сесть и поговорить»? У нас накопилось столько вопросов и так много проблем, требующих исключительно совместного решення! Ответ, впрочем, очевиден - ему наплевать на меня и на все мои разговоры, а в итоге и на мои -нет, черт побери, все-таки наши - проблемы».

Мнение специалиста

Благодаря гормону эстрогену у девочек еще до рождения оба полушария головного мозга развиваются равномерно, а у мальчиков развитие левого полушария тормозит тестостерон. А ведь именно левое полушарие ответственно за вербальные способности - речь, письмо, восприимчивость к иностранным языкам. Поэтому мальчики позже девочек начинают говорить, читать, да и пишут коряво до седых волос. Хотя со временем различия сглаживаются, взрослые женщины все равно больше полагаются на слух и речь, а мужчины - на зрение, память и логику.

С точки зрения эволюции это вполне понятно. Мужские проблемы наших пращуров не требовали и даже не допускали пустой болтовни. Залогом успешной охоты на мамонта было умение охотников скоординировать свои действия без долгих переговоров. Женщины же, сообща присматривавшие за детьми и хозяйством, наоборот, испытывали постоянную потребность в общении.

randevucity.net