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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Самодиагностика по состоянию кожи
    Опубликовано: 2017-02-16 09:04:51

    Существует множество очень простых самодиагностик – в том числе и по состоянию вашей кожи. 

     

    Если кожа упругая и бархатистая — значит, с вашим организмом все в порядке. Но существуют 14 опасных признаков изменений на коже, которые говорят о тех или иных болезнях. 

     

    - Кожа стала желтоватой — нужно срочно обследовать печень и желчный пузырь (возможен застой желчи и воспалительные процессы). 

     

    - Общая бледность в сочетании с синеватым оттенком (особенно носогубного треугольника и ногтей) — явный сигнал проблем с сердцем. Срочно сделать ЭКГ и пробы с нагрузкой! 

     

    - Вялая, дряблая — внешнее проявление хронических истощающих системных заболеваний. 

     

    - «Мраморная» кожа говорит о ломкости сосудов и образовании подкожных гематом. 

     

    - Молочная бледность может говорить о двух проблемах — анемии, связанной с дефицитом железа, а также о болезнях легких и бронхов. Желательно сдать кровь на анализ и пройти флюорографию. 

     

    - Лоснящаяся — признак невротических расстройств. 

     

    - Красноватые пятна на лице и шее — чаще всего проявление аллергии (пищевой или лекарственной). 

     

    - Жирная — проявление гиперфункции сальных желез либо нарушения жирового обмена. Желательно обследовать пищеварительную систему и сделать развернутый анализ крови. 

     

    - Сухая кожа с восковатым отливом — признак хронического гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки. Неплохо бы сделать гастроскопию. 

     

    - Высыпания красных крупных прыщей на лице и теле — проблемы с желудочно-кишечным трактом, чаще с кишечником, дающие интоксикацию, либо переизбыток мужских гормонов. 

     

    - Сухая кожа на локтях — знак общего снижения иммунитета и авитаминоза, особенно нехватки витаминов группы В. 

     

    - «Гусиная кожа» — проявление аллергии на лекарства, моющие средства или косметику. 

     

    - Бледная, отечная, особенно на лице и икрах ног — сигнал почечных заболеваний и прочих неполадок с выделительной системой. Нужно сделать анализ мочи, биохимию крови и УЗИ органов малого таза. 

     

    - Серая, с землистым оттенком говорит о почечной недостаточности. 

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