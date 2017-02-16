Самодиагностика по состоянию кожи

Существует множество очень простых самодиагностик – в том числе и по состоянию вашей кожи.

Если кожа упругая и бархатистая — значит, с вашим организмом все в порядке. Но существуют 14 опасных признаков изменений на коже, которые говорят о тех или иных болезнях.

- Кожа стала желтоватой — нужно срочно обследовать печень и желчный пузырь (возможен застой желчи и воспалительные процессы).

- Общая бледность в сочетании с синеватым оттенком (особенно носогубного треугольника и ногтей) — явный сигнал проблем с сердцем. Срочно сделать ЭКГ и пробы с нагрузкой!

- Вялая, дряблая — внешнее проявление хронических истощающих системных заболеваний.

- «Мраморная» кожа говорит о ломкости сосудов и образовании подкожных гематом.

- Молочная бледность может говорить о двух проблемах — анемии, связанной с дефицитом железа, а также о болезнях легких и бронхов. Желательно сдать кровь на анализ и пройти флюорографию.

- Лоснящаяся — признак невротических расстройств.

- Красноватые пятна на лице и шее — чаще всего проявление аллергии (пищевой или лекарственной).

- Жирная — проявление гиперфункции сальных желез либо нарушения жирового обмена. Желательно обследовать пищеварительную систему и сделать развернутый анализ крови.

- Сухая кожа с восковатым отливом — признак хронического гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки. Неплохо бы сделать гастроскопию.

- Высыпания красных крупных прыщей на лице и теле — проблемы с желудочно-кишечным трактом, чаще с кишечником, дающие интоксикацию, либо переизбыток мужских гормонов.

- Сухая кожа на локтях — знак общего снижения иммунитета и авитаминоза, особенно нехватки витаминов группы В.

- «Гусиная кожа» — проявление аллергии на лекарства, моющие средства или косметику.

- Бледная, отечная, особенно на лице и икрах ног — сигнал почечных заболеваний и прочих неполадок с выделительной системой. Нужно сделать анализ мочи, биохимию крови и УЗИ органов малого таза.

- Серая, с землистым оттенком говорит о почечной недостаточности.

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