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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В большинстве случаев в заболевании раком виновен образ жизни
    Опубликовано: 2017-02-16 22:24:28

    Британские исследователи доказали, что более 40% случаев рака вызваны неправильным образом жизни. А именно, вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя, неправильным питанием, сидячим образом жизни, сообщает ВВС.

    Ученые провели исследование, на основании которого опубликовали доклад в Британском журнале рака. Специалисты выяснили, что курение является причиной возникновения раковых заболеваний у 23% мужчин и 15,6% женщин. На втором месте – недостаток свежих фруктов и овощей в рационе людей, а также лишний вес женщин.

    Исследователи назвали 14 факторов, которые являются причиной возникновения случаев рака в стране – это факторы образа жизни и окружающей среды. 34% случаев связаны с курением, употреблением алкоголя, неправильным питанием, лишним весом. 4% случаев связаны с воздействием на человека химических веществ.

    Эксперты считают, что наибольшей проблемой является то, что многие люди считают, что на риск заболевания раком в большей степени влияют гены, а не образ жизни.

    medicinform.net

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