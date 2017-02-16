В большинстве случаев в заболевании раком виновен образ жизни

Британские исследователи доказали, что более 40% случаев рака вызваны неправильным образом жизни. А именно, вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя, неправильным питанием, сидячим образом жизни, сообщает ВВС.

Ученые провели исследование, на основании которого опубликовали доклад в Британском журнале рака. Специалисты выяснили, что курение является причиной возникновения раковых заболеваний у 23% мужчин и 15,6% женщин. На втором месте – недостаток свежих фруктов и овощей в рационе людей, а также лишний вес женщин.

Исследователи назвали 14 факторов, которые являются причиной возникновения случаев рака в стране – это факторы образа жизни и окружающей среды. 34% случаев связаны с курением, употреблением алкоголя, неправильным питанием, лишним весом. 4% случаев связаны с воздействием на человека химических веществ.

Эксперты считают, что наибольшей проблемой является то, что многие люди считают, что на риск заболевания раком в большей степени влияют гены, а не образ жизни.

medicinform.net