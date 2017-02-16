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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обычный анализ поможет избежать осложнений после операции
    Опубликовано: 2017-02-16 19:44:26

    Новая методика, основанная на анализе мазка с внутренней поверхности щеки пациента, позволит индивидуально подбирать препараты для лечения после перенесенной операции на сердце, сообщили британские исследователи из Лондона, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Дело в том, пояснили ученые, что при некоторых заболеваниях сердца необходимо выполнение хирургических вмешательств, после чего большинству больных назначают тромболитические препараты. Однако почти у 30% пациентов из-за генетических особенностей не происходит полного превращения клопидогрела в активную форму, потому риск смерти в течение года возрастает в 3-5 раз.

    Исследователи из клиники London Bridge Hospital установили, что анализ мазка с внутренней поверхности щеки пациента дает представление о восприимчивости к препарату. При необходимости, теперь его можно заменить на другой, не дожидаясь негативной реакции пациента, пояснили специалисты.

    medicinform.net

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