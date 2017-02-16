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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые научились блокировать распространение метастазов
    Опубликовано: 2017-02-16 17:44:57

    Швейцарским ученым удалось в лабораторных условиях вывести мышей, которые устойчивы к образованию метастазов, сообщает ВВС.

    Исследователям по изучению рака из Федеральной политехнической школы Лозанны удалось в ходе эксперимента выделить белок периостин, который играет ключевую роль в развитии метастазов. Специалисты вырастили грызунов с раком легких, организм которых был лишен активного периостина. Для этого у мышей ученые выделили особые антитела, которые приклеивались к поверхности периостина и делали его нефункционирующим. В результате мыши оказались устойчивыми к распространению метастазов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эксперты планируют в ближайшее время найти эквивалент этим антителам в человеческом организме и с его помощью «запустить» механизм остановки распространения метастазов. Этот опыт в будущем должен стать основой для нового метода профилактики и лечения рака, утверждают исследователи.

    medicinform.net

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