Ученые научились блокировать распространение метастазов

Швейцарским ученым удалось в лабораторных условиях вывести мышей, которые устойчивы к образованию метастазов, сообщает ВВС.

Исследователям по изучению рака из Федеральной политехнической школы Лозанны удалось в ходе эксперимента выделить белок периостин, который играет ключевую роль в развитии метастазов. Специалисты вырастили грызунов с раком легких, организм которых был лишен активного периостина. Для этого у мышей ученые выделили особые антитела, которые приклеивались к поверхности периостина и делали его нефункционирующим. В результате мыши оказались устойчивыми к распространению метастазов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Эксперты планируют в ближайшее время найти эквивалент этим антителам в человеческом организме и с его помощью «запустить» механизм остановки распространения метастазов. Этот опыт в будущем должен стать основой для нового метода профилактики и лечения рака, утверждают исследователи.

medicinform.net