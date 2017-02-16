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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Аллергия снижает качество интимной жизни
    Опубликовано: 2017-02-16 17:24:10

    У людей, страдающих аллергией, сопровождающейся ринитом, возникает больше проблем в интимной жизни, чем у тех, кто не страдает аллергией, сообщили американские специалисты из штата Вирджиния.

    Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого опросили более 700 добровольцев в возрасте от 24 до 40 лет, страдающих от аллергического насморка. В итоге 90% опрошенных признались, что проблемы со здоровьем негативно сказываются на качестве их интимной жизни. Остальные 10% сообщили, что очень страдают от заболевания, так как насморк мешает им не только заниматься сексом, но и спать.

    Специалисты видят несколько способ решения данной проблемы – это не открывать окна в спальне в тот период, когда запахи могут способствовать развитию аллергии (обычно это весенний период), либо вообще отказаться от занятий сексом во время обострения аллергии.

    medicinform.net

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