Аллергия снижает качество интимной жизни

У людей, страдающих аллергией, сопровождающейся ринитом, возникает больше проблем в интимной жизни, чем у тех, кто не страдает аллергией, сообщили американские специалисты из штата Вирджиния.

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого опросили более 700 добровольцев в возрасте от 24 до 40 лет, страдающих от аллергического насморка. В итоге 90% опрошенных признались, что проблемы со здоровьем негативно сказываются на качестве их интимной жизни. Остальные 10% сообщили, что очень страдают от заболевания, так как насморк мешает им не только заниматься сексом, но и спать.

Специалисты видят несколько способ решения данной проблемы – это не открывать окна в спальне в тот период, когда запахи могут способствовать развитию аллергии (обычно это весенний период), либо вообще отказаться от занятий сексом во время обострения аллергии.

medicinform.net