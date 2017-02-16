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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Большая разница в возрасте супругов сокращает жизнь женщине
    Опубликовано: 2017-02-16 17:04:07

    Браки, в которых один из супругов значительно моложе либо старше, негативно влияют на здоровье женщины, утверждают датские исследователи.

    Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого изучили продолжительность жизни 2 млн. супружеских пар. Оказалось, что если жена старше мужа на 7 - 9 лет, то ее продолжительность жизни сокращается на 20%. Но если муж намного старше жены, это также негативно сказывается на продолжительности жизни женщины.

    Эксперты пришли к выводу, что чем больше разница в возрасте супругов, независимо от того, кто из них старше, тем меньше продолжительность жизни жены. Ученые полагают, что женщины в неравном браке испытывают постоянные стрессы, что и приводит к увеличению смертности.

    medicinform.net

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