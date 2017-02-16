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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Курение для людей, перенесших пластическую операцию, наиболее опасно
    Опубликовано: 2017-02-16 14:24:53

    Подтяжка груди может обернуться для курильщиц гангреной сосков, предупреждает американский пластический хирург Энтони Юн.

    Как объясняет известный пластический хирург, проблема в том, что никотин в сочетании с угарным газом может нарушить приток крови к тем или иным частям тела. Это значительно повышает риск возникновения осложнений во время послеоперационного периода. Как утверждает доктор, он всегда предупреждает курильщиц, пришедших к нему делать подтяжку груди, о возможных негативных последствиях. Однако, несмотря на строжайшие запреты, многие из них продолжают курить, и тогда у многих из них чернеют и отмирают соски.

    Также хирург сообщил, что негативные последствия токсинов проявляются и на других частях тела. Например, те, кто сделал подтяжку лица, в итоге из-за курения могут получить черную кожу, которая начнет облазить.

    medicinform.net

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