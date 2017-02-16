Курение для людей, перенесших пластическую операцию, наиболее опасно

Подтяжка груди может обернуться для курильщиц гангреной сосков, предупреждает американский пластический хирург Энтони Юн.

Как объясняет известный пластический хирург, проблема в том, что никотин в сочетании с угарным газом может нарушить приток крови к тем или иным частям тела. Это значительно повышает риск возникновения осложнений во время послеоперационного периода. Как утверждает доктор, он всегда предупреждает курильщиц, пришедших к нему делать подтяжку груди, о возможных негативных последствиях. Однако, несмотря на строжайшие запреты, многие из них продолжают курить, и тогда у многих из них чернеют и отмирают соски.

Также хирург сообщил, что негативные последствия токсинов проявляются и на других частях тела. Например, те, кто сделал подтяжку лица, в итоге из-за курения могут получить черную кожу, которая начнет облазить.

medicinform.net