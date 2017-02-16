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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кожура яблок поможет избавиться от прыщей
    Опубликовано: 2017-02-16 10:44:56

    В кожуре яблок содержится большое количество особых антиоксидантов, которые способны нейтрализовать действие свободных радикалов и предотвратить воспалительные процессы в организме, сообщили американские исследователи из Университета Монтаны.

    Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Оказалось, что входящие в состав кожуры яблока соединения способны справиться с такими недугами, как болезнь Крона, язвенный колит и даже колоректальный рак. Для тех, у кого здоровая пищеварительная система, кожура поможет избавиться от угревой сыпи, сообщили специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эксперты сообщили, что в кожуре, как и в самих яблоках, содержится огромное количество витаминов и полезных веществ. Существует поверье, что тот человек, который ежедневно съедает одно яблоко, никогда не обращается к врачам, дополнили ученые.

    medicinform.net

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