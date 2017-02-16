Кожура яблок поможет избавиться от прыщей

В кожуре яблок содержится большое количество особых антиоксидантов, которые способны нейтрализовать действие свободных радикалов и предотвратить воспалительные процессы в организме, сообщили американские исследователи из Университета Монтаны.

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Оказалось, что входящие в состав кожуры яблока соединения способны справиться с такими недугами, как болезнь Крона, язвенный колит и даже колоректальный рак. Для тех, у кого здоровая пищеварительная система, кожура поможет избавиться от угревой сыпи, сообщили специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Эксперты сообщили, что в кожуре, как и в самих яблоках, содержится огромное количество витаминов и полезных веществ. Существует поверье, что тот человек, который ежедневно съедает одно яблоко, никогда не обращается к врачам, дополнили ученые.

medicinform.net