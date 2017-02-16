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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Поставки игровых ноутбуков в мире вырастут на 10-15% в 2017 году
    Опубликовано: 2017-02-16 09:15:08

    По итогам года объем поставок игровых ноутбуков в мире увеличится на 10-15%, сообщает “Компьютерное обозрение” со ссылкой на прогноз DigiTimes.

    По данным экспертов, в 2016 году поставки выросли до 4,5 млн штук с учетом что цена массовых устройств в этом сегменте начинается с 1 тыс. долларов.

    Лидером на рынке по итогам прошлого года стала Asustek с результатом 1,2 млн ноутбуков, на втором месте – компания MSI, отгрузившая от 800 до 850 тыс. устройств. Росту продаж в этом году, как считают аналитики, будет способствовать то, что многие производители, такие как Asustek, MSI, Lenovo и HP, представили игровые ноутбуки по цене от 800 долларов. Напомним, мировой рынок ноутбуков может вырасти на 6% в IV квартале.

    Инф. finance.ua

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