Поставки игровых ноутбуков в мире вырастут на 10-15% в 2017 году

По итогам года объем поставок игровых ноутбуков в мире увеличится на 10-15%, сообщает “Компьютерное обозрение” со ссылкой на прогноз DigiTimes.

По данным экспертов, в 2016 году поставки выросли до 4,5 млн штук с учетом что цена массовых устройств в этом сегменте начинается с 1 тыс. долларов.

Лидером на рынке по итогам прошлого года стала Asustek с результатом 1,2 млн ноутбуков, на втором месте – компания MSI, отгрузившая от 800 до 850 тыс. устройств. Росту продаж в этом году, как считают аналитики, будет способствовать то, что многие производители, такие как Asustek, MSI, Lenovo и HP, представили игровые ноутбуки по цене от 800 долларов. Напомним, мировой рынок ноутбуков может вырасти на 6% в IV квартале.

Инф. finance.ua