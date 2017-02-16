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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уровень железа влияет на риск возникновения тромбов
    Опубликовано: 2017-02-16 15:24:09

    Пищевые добавки, содержащие железо, способствуют профилактике возникновения венозного тромбоза и образования смертельно опасных кровяных сгустков, считают британские исследователи из Имперского колледжа Лондона.

    Ученые пригласили к участию в исследовании 609 пациентов с заболеваниями кровеносных сосудов. Специалисты выяснили, что риск возникновения кровяных сгустков у испытуемых становится значительно ниже, если они начинали принимать добавки с железом.

    Эксперты сообщили, что уровень железа, равный 6 ммл/л в сравнении с нормальным уровнем в 17 ммл/л приводит к увеличению в 2,5 раза риска формирования кровяных сгустков.

    medicus.ru

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