Уровень железа влияет на риск возникновения тромбов

Пищевые добавки, содержащие железо, способствуют профилактике возникновения венозного тромбоза и образования смертельно опасных кровяных сгустков, считают британские исследователи из Имперского колледжа Лондона.

Ученые пригласили к участию в исследовании 609 пациентов с заболеваниями кровеносных сосудов. Специалисты выяснили, что риск возникновения кровяных сгустков у испытуемых становится значительно ниже, если они начинали принимать добавки с железом.

Эксперты сообщили, что уровень железа, равный 6 ммл/л в сравнении с нормальным уровнем в 17 ммл/л приводит к увеличению в 2,5 раза риска формирования кровяных сгустков.



medicus.ru