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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Создана молекула, которая вызывает самоубийство раковых клеток
    Опубликовано: 2017-02-16 21:24:15

    Биохимики из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) под руководством профессора Кевина Ярема (Kevin Yarema) синтезировали молекулу, которая убивает раковые клетки в культурах раковых тканей. Изобретение ученых основано на открытии 20−летней давности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В 80−х годах прошлого века ученые обнаружили, что масляная кислота, производимая в больших количествах симбионтными бактериями, живущими в кишечнике у человека, способствует восстановлению здоровых клеток и угнетает рост раковых опухолей. Попытки использовать масляную кислоту в качестве лекарства ни к чему не привели, поскольку для достижения видимого эффекта необходимо потреблять очень большие количества масляной кислоты. С тех пор ученые искали вещество, молекулы которого служили бы в качестве транспортного средства для доставки молекул масляной кислоты внутрь клеток.


    Ученые из лаборатории профессора Ярема решили использовать в качестве транспортной молекулу вещества — производное сахара маннозы, которое внутри клеток превращается в сиаловую кислоту, играющую ключевую роль в биохимии раковой клетки. Гибридная молекула легко проникает внутрь раковой клетки через ее мембрану, где сразу же расщепляется ферментами на две составляющих: сахар, который превращается в сиаловую кислоту, и масляную кислоту.


    Сиаловая кислота способствует восстановлению в раковых клетках нормального метаболизма сахаров, тогда как масляная кислота активирует комплекс генов, останавливающих неконтролируемое деление раковых клеток. Хотя точный молекулярный механизм действия этих компонентов еще неизвестен, исследователи полагают, что сиаловая и масляная кислоты обладают усиленным двойным эффектом, который приводит к самоуничтожению раковых клеток — апоптозу.

    medicus.ru

     

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