Специальная диета для больных артритом

В состоянии боли, непрерывных страданий и ограничения неподвижности живут семьдесят миллионов взрослых американцев (каждый третий взрослый человек). Они испытывают страдания каждый день.



Медикаменты облегчают их страдания, но подвергают их жизнь и здоровье серьезному риску. Сейчас многие ученые склонны считать, что только правильная диета и физические упражнения могут облегчить их участь.



По мнению ревматолога доктора Harris McIlwain некоторые виды пищи могут уменьшить воспалительный процесс, вызывающий боль, а другие обладают свойством усилить боль и воспаление.



Чайная ложка чеснока ежедневно может действительно уменьшить воспаление, так же как и многие медикаменты.

Другие продукты полезные для суставов включают грецкие орехи, оливковое масло, красные сорта винограда, сыр и зеленый чай. Прежде чем употреблять любимую Вами пищу, попробуйте, есть ее 1−2 недели по две и более порций в день и убедитесь, что она не провоцирует боль. Для того, что бы избежать воспаления, следует избегать томатного соуса, красного вина и мяса на завтрак.

Обезболивающим действием обладают омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в таких продуктах как лосось, сардины и тунец. Правильная диета в сочетании с умеренными физическими упражнениями может облегчить Ваше состояние



medicus.ru