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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Специальная диета для больных артритом
    Опубликовано: 2017-02-16 20:24:49

    В состоянии боли, непрерывных страданий и ограничения неподвижности живут семьдесят миллионов взрослых американцев (каждый третий взрослый человек). Они испытывают страдания каждый день.


    Медикаменты облегчают их страдания, но подвергают их жизнь и здоровье серьезному риску. Сейчас многие ученые склонны считать, что только правильная диета и физические упражнения могут облегчить их участь.


    По мнению ревматолога доктора Harris McIlwain некоторые виды пищи могут уменьшить воспалительный процесс, вызывающий боль, а другие обладают свойством усилить боль и воспаление.


    Чайная ложка чеснока ежедневно может действительно уменьшить воспаление, так же как и многие медикаменты.
    Другие продукты полезные для суставов включают грецкие орехи, оливковое масло, красные сорта винограда, сыр и зеленый чай. Прежде чем употреблять любимую Вами пищу, попробуйте, есть ее 1−2 недели по две и более порций в день и убедитесь, что она не провоцирует боль. Для того, что бы избежать воспаления, следует избегать томатного соуса, красного вина и мяса на завтрак.
    Обезболивающим действием обладают омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в таких продуктах как лосось, сардины и тунец. Правильная диета в сочетании с умеренными физическими упражнениями может облегчить Ваше состояние

    medicus.ru

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