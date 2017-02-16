Операция по удалению лишнего жира может привести к смерти

Данные, полученные медиками из США показали, что риск смерти после операции по удалению лишнего жира у пациентов старшего возраста резко увеличивается, пишет JAMA.



Эти результаты оказались неожиданными, если учесть, что общий процент смертности от такой процедуры не превышает 0,5 процента, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В течение пяти лет врачи исследовали постоперационные истории 16 155 пациентов, получающих бесплатное медицинское обслуживание, средний возраст которых был 47,7 лет.



Сравнивались показатели смертности спустя месяц, 3 месяца и год после операции по устранению лишних килограммов. Операция оказалась летальной для 2, 2,8 и 4,6 процентов людей, соответственно. Причем, мужчины умирали приблизительно в два раза чаще женщин.

Количество летальных исходов среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше оказалось существенно больше, по сравнению с этим же показателем среди молодых пациентов.

К тому же, как выяснили врачи, престарелые пациенты, перенесшие удаление жира, часто не живут и трех месяцев после подобного хиругического вмешательства.

На показатель ранней смертности влияет также изначальная степень ожирения, от которой зависит объем хиругического вмешательства.

Оперативное лечение ожирения очень распространено в США, где большинство взрослых людей имеют избыточный вес. Кроме того, ожирение становится одной из главных причин смерти в этой стране.

Для многих американцев операция по удалению лишнего жира становится единственным способом похудеть и избавится от сопутствующих заболеваний. Поэтому сейчас в США наблюдается катастрофический спрос на подобные процедуры, в том числе и среди пожилых людей, входящих в группу риска.



medicus.ru