Потребление в пищу большого количества бобов, орехов и злаковых помогает предотвратить развитие рака, утверждают британские ученые. Дело в том, что данные продукты содержат натуральное вещество инозитол пентакисфосфат (inositol pentakisphosphate), который останавливает рост опухолей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Ученые из Медицинского колледжа Лондонского университета в четверг, 15 сентября. сообщили, что это соединение, которое содержится также в чечевице и горохе, может помочь и при разработке новых методик лечения рака, если он уже образовался.
«Результаты нашего исследования говорят о важности присутствия в рационе большого количества бобов, орехов и злаковых, которые предотвращают развитие рака», — заявил исследователь Марко Фаласка.
Он и его коллеги обнаружили вещество, которое блокирует энзим под названием фосфоинозитид 3−киназа, способствующий росту опухолей.
Ученые давно пытаются разработать лекарства, которые блокируют этот энзим, однако до сих пор сталкивались с трудностями.
Лабораторные опыты с веществом инозитол пентакисфосфат на мышах и на раковых клетках показали, что оно убивает опухоли и расширяет эффект лекарств, применяющихся для борьбы с раковыми клетками при раке яичника и раке легких.
«Наша работа теперь будет сфокусирована на выяснении, можно ли разработать на основе инозитола пентакисфосфата антираковый агент для человека», — говорит Фаласка.
По мнению исследователей, вещество, которое оказалось нетоксичным даже при высоких концентрациях, можно также использовать для увеличения эффективности химиотерапии. Это открытие ученых описывается на страницах медицинского журнала Cancer Research.