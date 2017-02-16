Орехи и бобы оберегают от рака

Потребление в пищу большого количества бобов, орехов и злаковых помогает предотвратить развитие рака, утверждают британские ученые. Дело в том, что данные продукты содержат натуральное вещество инозитол пентакисфосфат (inositol pentakisphosphate), который останавливает рост опухолей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые из Медицинского колледжа Лондонского университета в четверг, 15 сентября. сообщили, что это соединение, которое содержится также в чечевице и горохе, может помочь и при разработке новых методик лечения рака, если он уже образовался.



«Результаты нашего исследования говорят о важности присутствия в рационе большого количества бобов, орехов и злаковых, которые предотвращают развитие рака», — заявил исследователь Марко Фаласка.

Он и его коллеги обнаружили вещество, которое блокирует энзим под названием фосфоинозитид 3−киназа, способствующий росту опухолей.



Ученые давно пытаются разработать лекарства, которые блокируют этот энзим, однако до сих пор сталкивались с трудностями.

Лабораторные опыты с веществом инозитол пентакисфосфат на мышах и на раковых клетках показали, что оно убивает опухоли и расширяет эффект лекарств, применяющихся для борьбы с раковыми клетками при раке яичника и раке легких.

«Наша работа теперь будет сфокусирована на выяснении, можно ли разработать на основе инозитола пентакисфосфата антираковый агент для человека», — говорит Фаласка.

По мнению исследователей, вещество, которое оказалось нетоксичным даже при высоких концентрациях, можно также использовать для увеличения эффективности химиотерапии. Это открытие ученых описывается на страницах медицинского журнала Cancer Research.



medicus.ru