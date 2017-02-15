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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • «Живые» банки в прошлом году уменьшили долг перед НБУ на 55%
    Опубликовано: 2017-02-15 09:00:36

    Общий объем задолженности на 1 января 2017 составил 22,99 млрд грн, в том числе по основной сумме, без начисленных процентов — 22,57 млрд грн.
     
    Платежеспособные банки за 2016 уменьшили задолженность перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 55%, за IV квартал — на 18%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

    Общий объем задолженности на 1 января 2017 составил 22,99 млрд грн, в том числе по основной сумме, без начисленных процентов — 22,57 млрд грн.

    За прошлый год общая задолженность платежеспособных банков перед НБУ сократилась на 27,9 млрд грн, за четвертый квартал — на 5,06 млрд грн.

    Большинство банков, имеющих стабилизационные кредиты или кредиты на поддержание ликвидности, в течение четвертого квартала уменьшили свою задолженность перед НБУ, один банк погасил ее полностью, два банка — нарастили.

    Инф. delo.ua

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