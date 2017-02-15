Какие цветы выгодно выращивать в Украине — особенности цветочного бизнеса от крупнейшего производителя

Delo.UA встретилось с основателем компании "Аскания-Флора", крупнейшим производителем роз в Украине, Валерием Горбанем и поинтересовалось, чем живет цветочный рынок в кризисный период, поговорило об особенностях производства и выяснило, почему в продаже появилось множество новых цветов и практически исчезли импортные розы.

Продолжительный экономический кризис, несомненно, сказался на всех украинских рынках. Расскажите более подробно, что происходит на цветочном?

Кризис повлиял на рынок цветов, возможно не так сильно, как на другие, но все-таки стороной нас не обошел. Начиная с 2014, два года подряд рынок падал по 20% в год. В 2016 году стремительное падение рынка замедлилось — мы упали где-то на 5%. Если говорить о 2017 годе, то мы ожидаем рост рынка на 10%.

Во сколько можно оценить объем розничного рынка цветов по итогам 2016 года в деньгах?

Где-то 5-6 млрд грн.

Оцените, сколько на рынке цветов украинского производства?

Я могу говорить о розе. До 2014 года на рынке было до 50% розы украинского производства. Уже в 2016 году ситуация кардинально поменялась — на раскладках до 80% всех роз украинского производства.

Почему количество импортных роз сократилось? Из-за роста цен?

Конечно, импортную розу покупают все реже, ведь цены на нее выросли в разы. Но это не основная причина. Местные производители, которые активно развивались до 2010 года, заложили свои теплицы еще в докризисный период. Специфика нашей работы такова, что мы не можем взять и остановить производство. Один куст розы цветет постоянно на протяжении 5 лет. То есть, у нас каждый день есть продукция и мы должны ее продавать.

В условиях постоянного сокращения рынка мы должны бороться за покупателя. Как мы можем это сделать? Конечно, с помощью цен.

У нас есть возможность предлагать клиенту цветок по невысокой цене, собственно, мы это и делаем.

Вы импортируете те позиции, которые не производите?

Нет, никогда не импортировали цветы для продажи. Но мы импортируем посадочный материал — саженцы роз.

Говоря об импорте, откуда к нам едут цветы?

Сейчас основными поставщиками цветов стали Эквадор и Кения.

А Нидерланды?

Цветок из Африки в разы дешевле голландского. Африканским странам теплицы не нужны, в отличие от европейских, у них подходящий климат для выращивания цветов. Также дешевая рабочая сила. Основные затраты — это самолет на доставку, и все. Даже на европейском рынке преобладают африканские цветы. По этим причинам Голландия с 2008 года сократила площади для выращивания роз в 5 раз.

Расскажите более подробно о бизнесе по выращиванию цветов в Украине. Откуда привозите посадочный материал?

В основном мы заказываем саженцы у специализированных компаний из Германии и Голландии. Один раз в год мы лично ездим к ним за новыми сортами роз. Отбираем те, которых требует наш покупатель. Потом они проходят период тестирования, мы выращиваем их в небольшом количестве и смотрим на их качество. Если цветок нам подходит, мы запускаем его в производство.

А работаете с украинскими компаниями, которые разводят розы?

Есть предложения, но тут возникают вопросы прав, на эти растения. У наших производителей саженцев с этим проблемы. Кроме того, есть вопросы к качеству, они не дотягивают до необходимого для нас.

Так принято считать, что высокие розы от 80 см, с большим бутоном, импортные. Расскажите, у нас и вправду нельзя вырастить метровые розы?

Наши климатические условия не подходят для их выращивания. Теплицы не потянут, да и незачем, честно говоря.

Почему?

Крупный производитель ориентируется на тенденции рынка.

Сейчас, лишь немногие покупатели могут позволить себе покупать высокие розы с большим бутоном, а мы не может производить небольшое количество, для нас это невыгодно

Да и незачем. Импорт полностью удовлетворяет запрос покупателя на высокие розы. Мы же ориентируемся на массового потребителя. Ведь как я говорил ранее, один и тот же куст роз цветет на протяжении 5 лет и все это время она должна быть востребована на нашем, внутреннем рынке.

Что происходит с затратами на производство цветов, ведь цены на газ, свет и воду растут?

Это для населения коммунальные услуги подорожали лишь сейчас, а предприятия уже давно платят по высоким ценам. Я бы сказал, что мы стали меньше платить за газ. Если до падения цен на энергоносители тысяча кубометр газа стоил $500-600, то сейчас на уровне $300-350. Что касается воды — то у нас вои скважины. И подстанции у нас свои. Нас выручает то, что мы берем электричество по первой категории (более дешевый тариф), ну скажем, так — это большое преимущество благодаря которому мы экономим 25%.

Сейчас многие производители занимаются внедрением проектов по энергоэффективности. Вы рассматриваете возможность их внедрения?

В нашей технологии производства цветов мы очень зависим от углекислого газа, ведь он нужен для роста и развития растений. В свою очередь мы его можем получить в достаточном количестве только при сжигании газа. Поэтому переход на альтернативные источники отопления и замена системы в нашем случае требует более профессионального подхода. Мы сейчас работаем над этим.

У вас уже есть идеи?

Да, мы задумались над созданием своей ТЭЦ. Не могу сказать, что это уже принятое решение, мы на стадии разработки. Если доведем технологию получения СО2 до совершенства, то проект "получит жизнь".

Вернемся к рыночным вопросам. Интересен ли украинский цветок покупателям на внешних рынках?

Да. Польша, Литва, Германия — это основные покупатели украинской розы. Если говорить о нас, то мы не так много отправляем на экспорт — где-то 5% от нашего объема. Это связанно с высокой конкуренцией на внешних рынках. Причем продавая в Украине, мы зарабатываем гораздо больше, чем отправляя на экспорт, ведь там накладываются расходы на доставку, таможенные платежи и сбыт.

Что происходит с поставками в СНГ?

У нас был экспорт в Россию, но после известных всем событий мы прервали поставки. Остались поставки в Беларусь.

Как меняются предпочтения людей в цветах? Возможно, кризис как-то повлиял на этот процесс?

Тут скорее нужно говорить не о влиянии кризиса, а именно о смене предпочтений. Людям разонравились метровые красные розы с большим бутоном. Сейчас в тренде невысокие розы до 60 см, с небольшой головой в пышных букетах. Популярной стала кустовая роза.

Меняются и цветовые предпочтения. Сейчас рынок просто удивительный. Потому что он хочет нежно-розовых, изящных, таких благородных цветов и красок, и в то же время, он хочет контраста и эмоций. Раньше продавалась роза исключительно красного цвета, вот только они и продавались.

Кроме того, меняется подход к покупке розы. Если раньше их покупали исключительно под праздники, то сейчас люди покупают цветы, чтобы украсить свое жилище. Или просто так, для себя

А если отойти от роз — сейчас на рынке очень широкий выбор цветов…

Да, вы правы. Вся экзотика, которая появилась на рынке — это импорт. Объясню почему. Так как импортеры не могут с нами соревноваться в ценах на классические цветы, они берут покупателя ассортиментом и экзотикой. Мы же ее не выращиваем. Стрелиция, ананасы, каллы, пионы, сирень в декабре месяце — пожалуйста.

Планируете ли вы заниматься выращиванием еще каких-то цветов, кроме роз?

Мы смотрим на растения, которые можно выращивать и реализовывать круглый год. Многие цветы не постоянны в своей реализации. К примеру, тюльпан, пион, сирень — это те цветы, которые в разный период в большом количестве продает само население, следовательно, для нас это не выгодно. Мы смотрим только в сторону уникального цветка, для выращивания которого нужны специальные условия, которых нет у населения и к тому же он должен пользоваться спросом круглый год — как роза. Для понимания, роза на рынке занимает 50%, все остальные виды столько же. Найти аналогичный цветок по нужным нам показателям очень сложно, возможно, это могла бы стать хризантема. Но и то, у нее есть несколько месяцев проседания в спросе.

Собираетесь увеличить площади теплиц? Кстати, сколько у вас сейчас гектар?

Сейчас у нас чуть больше 20 га. До 2013 года были планы по увеличения площадей наших теплиц в 2 раза. Но пока этот проект в заморозке. Ждем восстановления рынка.

Кого вы считаете на рынке своим конкурентом среди производителей?

Это компания "Камелия" (7 га), "Фрезия" (5 га), "Тандем" (4,5 га). Уровень конкуренции довольно высокий и это мотивирует нас улучшать производительность, качество и сервис.

А были случаи закрытия крупных производителей цветов?

Да. На самом деле уже очень много ушло — "Укрфлора" (12 га) и совсем недавно днепровская компания "Виктория" (4,5 га).

Теплицы не планировали выкупать у конкурентов, к примеру, у "Виктории", чтобы расширить свое производство?

Мы рассматривали такой вариант и купили бы, если бы не кризис. А дальше был упущен момент, зиму они не пережили — а для теплицы не пережить зиму — это все — это падает стекло, это рвутся трубы, это ломается система коммуникаций. Очень дорого восстанавливать.

Какие регионы являются лидерами по потреблению цветов?

Киев всегда был номер один. Вот в 2016 году сильно рванула Одесса. Примечательно, что до этого в наших продажах Одесса занимала очень маленькую долю. Потом за ними идет Львов, Харьков, Запорожье и Днепр.

А как происходит логистика — все-таки цветок недолго сохраняет свою свежесть, для него нужны специальные условия и очень быстрая доставка.

Для этого есть машины с термохолодильниками. Для того чтобы довезти розу свежей, сразу после срезания она ставится в воду и в холодильник, и так транспортируется. Буквально на следующий день мы везем цветок в машинах по Киеву в супермаркеты, розницу или отвозим в другой город. Мы развозим цветок за день-два в торговые точки — это наше основное конкурентное преимущество перед импортом. Там от срезки до торговой точки проходит неделя. Следовательно, и срок жизни нашей розы побольше.

Вы упомянули, что занимаетесь поставкой цветов в супермаркеты…

Да, мы уже 4 года работаем с ними. Кстати, это направление очень стремительно развивается. Мы предлагаем небольшие букетики по 5-7 штук, которые очень доступны по цене. К примеру, вы покупаете продукты вечером и берете маленький букет для жены просто так, и не надо идти в специализированные магазины. Скажем так, через супермаркеты мы развиваем не праздничное потребление цветов.

С какими сетями вы работаете?

Мы работаем с сетями "Ашан", "Билла", "Сильпо", "Мегамаркет".

По вашим наблюдениям, насколько такое непраздничное потребление цветов растет?

Есть небольшой рост. Стабильно в год покупка цветов "просто так" растет на 2-3%. Это тенденция нашего рынка.

И сколько вы продаете цветов через супермаркеты?

Порядка 15% от общего объема производства.

На розницу приходится до 80% от вашего производства?

Да, вы все правильно понимаете, ведь еще где-то 5% идет на экспорт.

И самый интересный блок вопросов для читателей. Насколько выросли цены на цветы в рознице за последних несколько лет?

Средняя розничная цена на отечественную розу выросла в 2 раза. Если до 2013 года один цветок стоил 10 грн, то сейчас — это 20 грн. Говоря о других цветах, ситуация аналогичная.

Что ожидать в этом году?

Цены вырастут на 10%. То есть, средняя стоимость цветка достигнет 22-23 грн. Надеемся, что больше ничего их не заставит вырасти еще больше.

А как изменятся цены к так называемым "цветочным праздникам"?

Конечно, цена просто взлетит. Обычно, на 14 февраля и 8 марта, цена поднимается на около 50%. Все зависит от прихоти розницы.

Был ли ажиотаж перед праздниками?

Конечно. За две недели до праздников все оживились. Рынок еще тогда понимал, что оптовые цены вырастут. Поэтому закупали все заранее. Для того, чтобы удовлетворить спрос, мы увеличили производство цветов. Но, к сожалению, мы не волшебники и у нас не очень много в руках инструментов для достижения цели. Мы увеличили срез цветов на 20%. Скажем так, это наши возможности по праздничным дням, чтобы всех порадовать.

Валерий Горбань

президент группы компаний "Аскания"

Инф. delo.ua