Реальная зарплата украинцев выросла впервые за 2 года — Гройсман

По итогам 2016 года рост реальной заработной платы составил 9%.



Начиная с мая 2016 впервые за последние 2 года наблюдается рост реальной заработной платы. В расчете к соответствующему периоду предыдущего года по итогам 2016 рост составил 9%. Об этом в ходе заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Номинальная среднемесячная заработная плата штатных работников в 2016 году увеличилась на 23,5% до 5183 гривень, реальная заработная плата — на 9%. В 2016 году высокими темпами повышалась заработная плата в социально важных сферах деятельности: образовании — на 20,3% (номинально к 2015 году) до 3769 гривень, здравоохранении — на 20,2% до 3400 гривень.

Таким образом, общая ситуация, которая сложилась в экономике по итогам 2016 года, несмотря на наличие существенных проблем и рисков, позволяет констатировать начало дальнейшего развития в новых экономических реалиях.

Инф. delo.ua