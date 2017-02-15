Промывание носа может представлять угрозу для здоровья

Устройство для промывания пазух носа, похожее на чайник и призванное избавить от симптомов простуды и аллергии, связано со смертельной инфекцией, установили американские исследователи из Луизианы.

Как сообщает The Daily Mail, вышеуказанный прибор унес жизни двух людей: 51-летней женщины и 20-летнего мужчины. Причиной смерти стало заражение мозга микроорганизмом Naegleria fowleri. Данный микроорганизм поражает нервную систему, вызывая так называемый первичный амебный менингоэнцефалит (разрушение тканей мозга), обычно проникая в тело, когда человек плавает или ныряет в зараженном водоеме.

Эксперты сообщили, что в обоих случаях смерти известно, что жертвы использовали водопроводную воду, отказавшись от дистиллированной или стерилизованной воды. Эпидемиологи предупреждают, что при промывании пазух обязательно нужно использовать чистую или прокипяченную воду. А после каждого использования важно мыть сосуд, с помощью которого делалось само промывание.

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