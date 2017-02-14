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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кошельки Нери Карра - шик и красота
    Опубликовано: 2017-02-14 23:22:39

    Наверное, в гардеробе у каждого человека, будь-то женщина или мужчина, должны быть только качественные вещи. Брендовые кожаные аксессуары являются главным элементом в дополнении модного образа. Красивый кошелек своим элегантным дизайном поможет создать индивидуальный стиль.

    Кошельки Нери Карра - это элитные аксессуары, в создании которых используется только телячья кожа привезенная из Италии, которая полностью соответствует модным тенденциям.  Бренд Neri Karra начал свое существование в 2000 году в Стамбуле.  Он зарекомендовал себя как лучший производитель качественных турецких аксессуаров из кожи во всем мире.

    В создании модных кошельков и портмоне дизайнеры применяют новые технологии и актуальные разработки. Это дает возможность создать изделие из кожи, что прослужит длительный срок и не потеряет свой внешний вид. Даже через 10 лет кошелек будет смотреться эффектно и станет примером качественной работы. Если посмотреть на брендовые кошельки и портмоне, очень часто качество изделия будет зависеть от используемого материала.

    Кошельки Нери Карра – отличные аксессуары, отличающиеся долговечностью, износостойкостью материала, имеют приятную на ощупь текстуру и элегантный дизайн, что приветствуется при выпуске элитной продукции.

    Где купить презентабельные кожаные кошельки Neri Karra? Интернет магазин брендовой продукции N-K.net.ua. предлагает только качественные изделия кожгалантереи. Несмотря на то, что бренд очень молод, он пользуется большой популярностью, стремительно развивается и находится в тренде актуальных идей индустрии моды. Дизайнеры создают модели кошельков, среди которых можно выделить деловые и для ежедневного использования, выполненные в классическом стиле, а также отдельную молодежную линию в ярких расцветках и принтах. Для пошива портмоне используется кожа всех расцветок и фактур. Особое внимание уделяется таким деталям как качественная фурнитура, ровные строчки. Именно они делают бренд узнаваемым и непохожим на других. В изделиях четко прослеживается баланс между стильной формой и роскошным дизайном. Кошельки Neri Karra отлично подойдут тем, кто ведет активный и динамичный образ жизни.

    Наш интернет-магазин рад предложить своим покупателям лучшие модели кожаных кошельков и портмоне турецкого производства, которые станут неотъемлемой частью вашего гардероба и незаменимыми помощниками в делах, а также приятным подарком на любой праздник!

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