  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Релакс поможет избавиться от лишних килограммов
    Опубликовано: 2017-02-14 21:24:29

    Умение расслабляться окажет не только полезное воздействие на психологическое состояние, но и поможет избавиться от лишних килограммов, сообщают новозеландские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого наблюдали за 225 представительницами слабого пола, которые страдали ожирением и пытались похудеть. Треть женщин выполняли физические упражнения и питались здоровой пищей, еще треть просто получали информацию о том, что такое правильное питание. И последняя группа женщин использовала медитацию, йогу и позитивную визуализацию, представляя себя в будущем более стройными.

    В результате, все женщины смогли остановить набор веса, но похудеть на 2,5 кг удалось только женщинам из группы йоги и медитации. По мнению исследователей, релаксация - это более эффективный и здоровый способ похудеть, чем диеты.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...