Релакс поможет избавиться от лишних килограммов

Умение расслабляться окажет не только полезное воздействие на психологическое состояние, но и поможет избавиться от лишних килограммов, сообщают новозеландские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в ходе которого наблюдали за 225 представительницами слабого пола, которые страдали ожирением и пытались похудеть. Треть женщин выполняли физические упражнения и питались здоровой пищей, еще треть просто получали информацию о том, что такое правильное питание. И последняя группа женщин использовала медитацию, йогу и позитивную визуализацию, представляя себя в будущем более стройными.

В результате, все женщины смогли остановить набор веса, но похудеть на 2,5 кг удалось только женщинам из группы йоги и медитации. По мнению исследователей, релаксация - это более эффективный и здоровый способ похудеть, чем диеты.

medicinform.net