Ученые нашли способ продлить сексуальную жизнь женщины

Прием гормона дегидроэпиандростерона (DHEA) может стать способом вернуть женщине сексуальную активность, считают итальянские исследователи из Университета Пизы.

Специалисты пояснили, что данный гормон вырабатывается женским организмом. В исследовании приняли участие 48 женщин с симптомами менопаузы, которых разделили на 3 группы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Первой группе дали принимать витамины, второй - гормоны DHEA, а 3-я группа принимала стандартную гормональную заместительную терапию. Исследователи регулярно вели контроль за самочувствием и сексуальной активностью испытуемых. Спустя год оказалось, что показатели сексуальной активности в группах, принимавших традиционную гормональную терапию и гормон DHEA, выросли в одинаковой степени.

Эксперты планируют провести дополнительные исследования, чтобы убедиться в безопасности приема DHEA.



medicinform.net