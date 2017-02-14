Прием гормона дегидроэпиандростерона (DHEA) может стать способом вернуть женщине сексуальную активность, считают итальянские исследователи из Университета Пизы.
Специалисты пояснили, что данный гормон вырабатывается женским организмом. В исследовании приняли участие 48 женщин с симптомами менопаузы, которых разделили на 3 группы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Первой группе дали принимать витамины, второй - гормоны DHEA, а 3-я группа принимала стандартную гормональную заместительную терапию. Исследователи регулярно вели контроль за самочувствием и сексуальной активностью испытуемых. Спустя год оказалось, что показатели сексуальной активности в группах, принимавших традиционную гормональную терапию и гормон DHEA, выросли в одинаковой степени.
Эксперты планируют провести дополнительные исследования, чтобы убедиться в безопасности приема DHEA.