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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые нашли способ продлить сексуальную жизнь женщины
    Опубликовано: 2017-02-14 18:44:52

    Прием гормона дегидроэпиандростерона (DHEA) может стать способом вернуть женщине сексуальную активность, считают итальянские исследователи из Университета Пизы.

    Специалисты пояснили, что данный гормон вырабатывается женским организмом. В исследовании приняли участие 48 женщин с симптомами менопаузы, которых разделили на 3 группы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Первой группе дали принимать витамины, второй - гормоны DHEA, а 3-я группа принимала стандартную гормональную заместительную терапию. Исследователи регулярно вели контроль за самочувствием и сексуальной активностью испытуемых. Спустя год оказалось, что показатели сексуальной активности в группах, принимавших традиционную гормональную терапию и гормон DHEA, выросли в одинаковой степени.

    Эксперты планируют провести дополнительные исследования, чтобы убедиться в безопасности приема DHEA.

    medicinform.net

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