Витамин Е помогает мышцам оставаться здоровыми

Употребление витамина Е способствует профилактике возникновения атрофии мышц, утверждают американские исследователи из Университета здравоохранения Джорджии.

Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что витамин Е помогает восстанавливать поврежденные клеточные мембраны клеток мышц.

Выступая в качестве антиоксиданта, витамин Е ликвидирует в клетке реактивные формы кислорода, а также поддерживает фосфолипиды, закрывающие появляющиеся в мембране клеток бреши, что позволяет оставаться мышцам здоровыми.

Эксперты пояснили, что к атрофии мышц приводят заболевания обмена веществ, например, диабет, а также повышенные физические нагрузки на мышцы.

medicinform.net