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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамин Е помогает мышцам оставаться здоровыми
    Опубликовано: 2017-02-14 18:24:11

    Употребление витамина Е способствует профилактике возникновения атрофии мышц, утверждают американские исследователи из Университета здравоохранения Джорджии.

    Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что витамин Е помогает восстанавливать поврежденные клеточные мембраны клеток мышц.

    Выступая в качестве антиоксиданта, витамин Е ликвидирует в клетке реактивные формы кислорода, а также поддерживает фосфолипиды, закрывающие появляющиеся в мембране клеток бреши, что позволяет оставаться мышцам здоровыми.

    Эксперты пояснили, что к атрофии мышц приводят заболевания обмена веществ, например, диабет, а также повышенные физические нагрузки на мышцы.

    medicinform.net

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