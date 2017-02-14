Очки делают мужчин привлекательнее

Мужчины в очках кажутся женщинам более привлекательными, сообщили британские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором приняла участие группа женщин. В ходе опроса специалисты выясняли, какие типы мужчин наиболее привлекательны для женщин. Испытуемым нужно было оценить мужчин, изображенных на фото, по таким параметрам, как внешняя привлекательность, сексуальность, уровень интеллекта, профессиональная компетенция, надежность.

В итоге выяснилось, что 38% опрошенных назвали мужчин в очках наиболее симпатичными, 35% - умными, а 60% сказали, что мужчины в очках выглядят очень сексуально. Притом, фотография одного и того же мужчины в очках и без очков вызывала у женщин разную реакцию.

По мнению психологов, правильно подобранные очки действительно способны творить чудеса.

medicinform.net