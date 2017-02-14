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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Повышенное давление увеличивает риск возникновения опухоли мозга
    Опубликовано: 2017-02-14 15:04:35

    Повышенное кровяное давление увеличивает риск возникновения опухоли мозга в четыре раза, считает международная группа ученых из Австрии, Швеции и Норвегии.

    Ученые в ходе исследования собирали данные наблюдений за 580 тыс. человек в течение 10 лет. Около 30% участников наблюдения страдали гипертонией.

    После окончания исследования у 1312 человек диагностировали опухоль мозга, а у 33% пациентов наблюдалась злокачественная форма опухоли, склонная к метастазированию. 20% участников, страдающих гипертонией, в 2 раза чаще становились жертвами менингиомы или злокачественной менингиомы. У пациентов с менингиомой, имеющих повышенное кровяное давление, риск возникновения рака мозга увеличивался в четыре раза.

    Эксперты считают, что людям с повышенным давлением стоит время от времени обследовать мозг, чтобы обнаружить возможные симптомы и начать лечиться на ранней стадии заболевания.

    medicinform.net

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