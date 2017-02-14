Бізнес – проти рішення НКРЕКП щодо росту тарифів на підключення до електромереж Опубликовано: Прийняте рішення НКРЕКП щодо підвищення вартості приєднання бізнесу до електромереж створить непереборні перешкоди для підприємництва та остаточно злякає малочисельних інвесторів. Більше того – знищить на початку розвиток в Україні альтернативної енергетики, що необхідно для енергонезалежності країни. Ділова спільнота рішуче добиватиметься скасування згаданої постанови: відправлені відповідні петиції в саму комісію та Прем’єр-міністру В.Гройсману. Найближчим часом планується проведення круглого столу, на який запрошено бізнес, представників влади та громадськості, для досягнення компромісу в цьому питанні. Про це поінформували в УСПП та Антикризовій раді громадських організацій.

Нагадаємо, нещодавно, попри застереження підприємництва, незалежних аналітиків, експертів, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи нестандартного підключення до мереж до 4-11 тис. грн. за кіловат залежно від регіону.

У зверненні на адресу очільника уряду УСПП наголосив, що розміри ставок на дану послугу є завищеними та необґрунтованими, що унеможливить створення нових виробництв, призведе до ліквідації певного числа малих і середніх підприємств і може негативно вплинути на інвестиційний клімат.

«Ця ситуація в перспективі зменшить число підприємств на території України, які і так долають значні труднощі у зв’язку із зростанням податкового навантаження, відсутності експортної підтримки, високих ставок кредиту та непрогнозованості економіки. Відтак, це означатиме менше товарів, менше робочих місць, менше доходів для громадян та стимулів для пожвавлення внутрішнього ринку», – зазначив президент УСПП Анатолій Кінах

Найбільш чутливо на такий крок можуть відреагувати інвестиційні проекти з будівництва об’єктів виробництва поновлюваної енергії – сонячні, вітряні електростанції тощо. Альтернативна енергетика, яку офіційно декларують як частину національної безпеки, стає економічно невигідною. Плюс до того, фактично, це вдарить по гаманцю споживача: вартість підключення для нього тепер злетіла в рази в порівнянні з минулим періодом.

Подорожчає і ринок житла, адже забудовники враховуватимуть височезні тарифи і їх майбутнє зростання (що цілком можливо в умовах непередбачуваності) при розрахунку ціни квадратного метра. За оцінками експертів Антикризової ради громадських організацій, це призведе до 5-7% подорожчання новобудов.

Парадоксально, що хоча проблеми підключення та скарги інвесторів розглядались комісією спільно із владою та підприємництвом, їх результатом стало чергове «закручування гайок» та недотримання балансу інтересів на ринку.

УСПП організовує проведення круглого столу із учасниками ринку, представниками НКРЕКП та уряду, щоб напрацювати компромісне рішення. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.