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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Прирост местных бюджетов может составить 25%
    Опубликовано: 2017-02-15 09:45:32

    В Кабмине прогнозируют, что бюджеты на местах поможет наполнить децентрализация.

    Задача правительства на сегодняшний день состоит в том, чтобы Кабмин создал условия, при которых целостный украинский продукт будет доминировать на рынке Украины, чтобы добавленная стоимость была создана в стране, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    «Это задача, над которой мы сегодня работаем, и очевидно, что результат будет», — сказал он в эфире телеканала «Украина» накануне вечером.

    По словам главы правительства, концентрируясь над возрождением и стимулированием украинской экономики, Кабмин осуществил ряд мероприятий, в том числе в направлении возрождения национальной промышленности. В частности, был создан ряд институтов, которые предметно занимаются инвестированием и возрождением промышленных мощностей, начато восстановление возможностей и создание конкурентной среды, в том числе в налоговой сфере, для того, чтобы промышленность пошла в рост.

    Отдельно Гройсман подчеркнул, что укрепила местные бюджеты реформа по децентрализации, в результате которой только в прошлом году на места поступило 48 млрд грн. В 2016 году местные бюджеты росли на 50%. В 2017 году их рост составит еще 25%. Кроме того, сказал он, правительство определило своими приоритетами направления развития инфраструктуры и модернизации: энергосбережение, масштабное строительство дорог. Это должно простимулировать развитие ряда секторов экономики.

    Говоря по возможности повышения социальных стандартов в связи с развитием экономики, Гройсман отметил, что на очереди — построение качественной пенсионной системы. «У нас люди получают минимальную пенсию на уровне 1247 грн. Это — самый главный вызов. Но его можно решить только тогда, когда будет работающая экономика», — подчеркнул премьер.

    Инф. finance.ua

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