Как пережить большие морозы: ТОП-5 советов врача Опубликовано: В последние годы зима у нас, в основном, мягкая. Термометр редко опускается ниже -10, и морозы больше -15 часто воспринимаются как экстремальные. В какой-то степени это так, потому что мы от них действительно отвыкли, но к субъективному ощущению холода следует добавить еще и поправки на влажность и силу ветра.

Поэтому если вам кажется, что очень холодно – так скорее всего и есть: очень холодно. И стоит лишний раз проявить благоразумие и позаботиться о себе, чтобы не заболеть и перенести морозы с наименьшими потерями.

Одевайтесь. Не стоит при -10 и больше за бортом, и особенно если ближе к -20, надеяться, что Вы как-нибудь быстренько пробежитесь и замерзнуть не успеете. Даже если долго быть на улице не планируете. Сильный порыв ветра вполне может свести на нет Ваши планы на ближайшее время, так что лучше, если Вы будете одеты по погоде и застегнуты получше. Одежда не должна быть влажной или тесной. Несколько ее слоев и использование современных технологий лучше, чем один толстый свитер, но и старые добрые шерсть и пух тоже ничего.

Обувайтесь. Теплые и сухие ноги – залог успеха. Лучше, чтобы обувь не была тесной, даже если вы одели очень нелишнюю сейчас еще одну пару носков. Кстати, откажитесь сейчас от хлопковых, отдав предпочтение шерстяным или термоноскам. Стоит обратить внимание, чтобы обувь была сухой – просушите стельки за ночь или носите две пары обуви через день.

Позаботьтесь об открытых участках тела. И в том числе о том, чтобы их было как можно меньше – забыть сейчас перчатки или шарф, или выбрать недостаточно теплые может быть рискованно. Следует насторожиться, если Вы почувствовали жжение, покалывание, а затем и онемение в какой-либо области – кончик носа, пальцы рук или ног. В этом случае стоит поспешить в теплое помещение и попробовать осторожно согреть этот участок теплыми руками, дыханием, осторожным массажем или растиранием шерстяной тканью. Нельзя растирать поврежденные участки снегом, отогревать в горячей воде или возле источников тепла, лучше не растирать спиртом или жиром. Допустимо отогреваться в воде, постепенно повышая ее температуру с прохладной до теплой (но не горячей).

Источниками неприятностей могут стать влажные волосы, металлические украшения или аксессуары, наушники от телефона или плеера – все это создает мостики холода и участки локального переохлаждения.

Энергия – это важно. Она нужна для производства тепла, и следует позаботиться, чтобы ее было достаточно. Морозы – не самое лучшее время для ограничения калорийности пищи, голоданий или разгрузочных дней. Наоборот, сейчас Вам как никогда необходимы углеводы для производства энергии, белки для выработки защитных антител и жиры для обновления клеток и как источник энергии в концентрированной форме. Помните, что сладкое дает энергию быстро, но она также быстро и заканчивается – поэтому прежде чем выйти на улицу стоит все же нормально поесть, и выпить чего-то горячего. А вот от алкоголя лучше отказаться – под его действием сосуды кожи расширяются и тепло быстрее уходит и рассеивается в окружающую среду, а Вам становится холодно. Пусть лучше такой его эффект согреет Вас, когда вернетесь домой, в тепло. Также стоит воздержаться от курения, на сей раз из-за сужения сосудов и увеличения опасности обморожений. Еще одним из похитителей энергии служит стресс – и поэтому сохранять спокойствие и высыпаться именно сейчас важнее, чем когда бы то ни было.

В общем, ничего сложного, просто нужно немного о себе позаботиться. И тогда Вы легко перенесете нынешнее похолодание и встретите очередную оттепель. Если же неприятности с Вами все-таки случились, лучше обратиться к врачу, за помощью или советом – хотя бы о том, как встретить и пережить неизбежное потепление. Бондаренко Наталья Юрьевна, терапевт высшей квалификационной категории, Медицинский центр «Верум» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.