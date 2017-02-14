Свежее дыхание: практические советы

Нет ничего хуже, чем общаться с человеком, у которого дурно пахнет изо рта. Он, стесняясь, постоянно отворачивается и неразборчиво говорит. Вы же, сконцентрировавшись на неприятном запахе, пытаетесь поскорее закончить беседу, подчас даже не вникая в ее суть. В итоге у бедняги не складывается ни карьера, ни личная жизнь.

Но неприятный запах изо рта — это проблема, которую можно устранить раз и навсегда, главное — точно выяснить причину заболевания.

Никто не забыт

В той или иной степени дурным запахом изо рта, или галитозом, страдает почти половина взрослого населения планеты. В первую очередь это проблема тех, кто не слишком много времени уделяет личной гигиене. Впрочем, зубная паста — не панацея от несвежего дыхания. Особенно если причиной неприятного запаха является болезнь.

Как правило, человек, который узнал о том, что его дыхание не является источником свежести, в первую очередь борется со следствием, а не с причиной. В дело идут различные освежители для рта, жевательная резинка, широко рекламируемые леденцы. Но все эти способы борьбы эффективны максимум в течение получаса — затем запах появляется вновь.

Народные рецепты

С дурным запахом боролись еще в древности, поэтому народная медицина знает множество способов его устранения. К примеру, наши предки несколько раз в день полоскали ротовую полость настоями из полыни, ольхи или мяты, пили отвар, приготовленный из коры дуба, зверобоя, крапивы, ромашки и листьев березы, и ели свежие яблоки. Но, пожалуй, самым простым лекарственным препаратом, устраняющим неприятный запах изо рта, является обыкновенный крепкий чай. В этом традиционном напитке содержится бактерицидное вещество полифенол, которое и борется с «ароматом».

Чистим язык

Как это ни банально, но в 90% случаев неприятный запах связан с недостаточным или неправильным (что значительно чаще) уходом за ротовой полостью. Конечно, причиной «аромата» может быть наличие больных запущенных зубов и других стоматологических заболеваний (болезни десен, проблемы с протезами и т. д.). Со всеми этими проблемами поможет справиться стоматолог. Если вы недавно посещали его кабинет, а запах не прекращается, значит, ваши межзубные полости облюбовали в качестве своего места обитания бактерии. Отсутствие свежести связано с размножением анаэробных бактерий, то есть тех, которые живут в местах, где нет кислорода. Они, питаясь (вместе с нами) своей любимой белковой пищей, выделяют отходы в виде сернистых соединений — сероводорода, метилмеркаптана, которые как раз и являются причиной того самого неприятного запаха.

Если вы посмотрите в зеркало на свой язык, то наверняка увидите на нем белый налет, причем чем ближе к корню языка, тем он становится более густым. Это и есть идеальная бескислородная, или анаэробная, среда для размножения подобных бактерий. Налет из бороздок и углублений передней части языка очищается самостоятельно — периодическим трением о небо. А вот заднюю часть необходимо очищать самостоятельно. Для этого производители зубных щеток иногда встраивают в свои изделия специальный скребок. Но более эффективно использование специальной ложки, которую можно приобрести в аптеке. Чистку нужно вести, как бы выскребая налет от задней части языка к его кончику. В качестве инструментов в принципе подойдут и простая чайная ложка, и намотанная на палец марля. В большинстве случаев даже после первой чистки результат вас просто поразит — свежее дыхание сохраняется на весь день, а если эту процедуру сделать на ночь, скорее всего, у вас не будет привычного многим неприятного запаха изо рта по утрам.

Зубная нить

Язык не является единственным местом скопления бактерий. Немало «непрошеных гостей» живет в тех местах, куда зубная щетка заглядывает реже всего, то есть в межзубных промежутках. Как бы производители ни старались убедить нас в удивительных способностях их новой зубной щетки, которая проникает буквально во все щели, ничто не заменит такой предмет личной гигиены, как зубная нить. К сожалению, большинство из нас ею вообще не пользуется, а кое-кто даже и не подозревает о существовании оной. Между тем стоматологи настоятельно рекомендуют прибегать к помощи флосса (или зубной нити) не реже одного раза в день. Именно это нехитрое приспособление может вычистить боковые стороны зуба. Намотав на два указательных пальца, флосс осторожно вводят между зубами, избегая нажима на десну. Затем, загнув нить вокруг зуба, водят ею вверх-вниз.

О пользе слюны

Кроме всего прочего, полезно пользоваться специальными гелями и эликсирами для полоскания полости рта, но только теми, которые не содержат алкоголь, так как он сушит слизистую. Отчасти именно из-за сухости во рту по ночам, когда слюна не вырабатывается так интенсивно, как днем, во рту размножается множество бактерий, которые наутро дают о себе знать неприятным запахом. Даже просто сглатывая слюну, мы тем самым «смываем» часть «вредных» обитателей ротовой полости. Кстати говоря, повышенная сухость наблюдается у любого курильщика. Поэтому, даже регулярно ухаживая за своим ртом и очищая зубы от характерного желтого налета, курильщик обречен на беспрепятственное размножение анаэробных бактерий, а стало быть, и на наличие неприятного запаха.

Причины

Заболевания десен или пародонта также являются причиной неприятного запаха, ведь на поврежденных участках в так называемых пародонтальных карманах развивается огромное количество бактерий, а также накапливаются их продукты жизнедеятельности.

Но иногда неприятный запах может неожиданно появиться, а уже через день или даже несколько часов исчезнуть. Все дело в пище, которую вы ели накануне. После переваривания какого-то продукта некоторые его молекулы, имеющие неприятные запахи, с потоком крови могут попасть в легкие, откуда на выдохе становятся доступными для окружающих вас людей. Такой запах — не болезнь, поэтому сильно беспокоиться в данном случае не стоит.

Самое же пристальное внимание стоит уделить своему здоровью в том случае, если стоматологических заболеваний у вас нет, всевозможные средства борьбы вы уже перепробовали, а неприятный запах вас так и не покинул. Вполне вероятно, что вы страдаете какими-то заболеваниями внутренних органов или дыхательных путей. К примеру, проблемы с печенью, почками или желудочно-кишечным трактом являются довольно частыми причинами неприятного запаха изо рта. Часто эти болезни сопровождаются другими побочными явлениями, такими как боль в животе, изжога, отрыжка и т. д. Также неприятный запах может быть вызван сахарным диабетом или заболеваниями эндокринной системы. Во всех этих случаях без врачебного вмешательства уже не обойтись — только специалист может правильно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

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