В настоящее время разработаны различные виды туши, отвечающие всем требованиям современного макияжа. Тушь – это необходимая деталь в косметичке любой женщины. Даже если вы не пользуетесь другими средствами, использование туши позволяет вам сделать необходимый акцент на глаза и тем самым выглядеть ярче.

Однако, многие дамы злоупотребляют тушью и наносят ее слишком много. К чему это приводит? Тушь начинает ломаться, слоиться и крошиться, ресницы становятся жесткими, выглядят как колючки. Ресницы не могут удерживать вес больше своего собственного, поэтому злоупотребление тушью приводит к их ломкости. Кроме того, если нанести слишком много туши, то это будет выглядеть неряшливо. В зависимости от типа ресниц и целей использования туши делятся на: удлиняющие и объемные, водостойкие и растворимые в воде.

Рекомендуется также выбирать цвет туши с учетом цвета волос. Женщинам с темными волосами рекомендуется использовать черную тушь, тогда как светловолосым - коричневую, это позволяет сделать макияж более естественным.

Водорастворимая тушь легко смывается водой с пенкой для умывания. Сегодня существует масса таких тушей, которые удлиняют ресницы и придают объем, препятствуя склеиванию и образованию комочков.

Водостойкие туши имеют одно существенное достоинство и один существенный недостаток. Недостаток: чтобы удалить такую тушь нужно, используя специальное средство, интенсивно обработать область вокруг глаз. В таком случае повреждается кожа, и ослабляются ресницы. Однако, водостойкая тушь позволяет нам спокойно плавать бассейне, плакать на свадебной церемонии от умиления и делать еще много подобных вещей. Самым правильным будет пользоваться такой тушью от случая к случаю, но не постоянно.

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