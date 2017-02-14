Чем полезны соки

Самые важные с физиологической точки зрения составные части соков - минеральные вещества. В них содержатся, главным образом, ионы кальция, магния, натрия, калия, железа, меди, марганца, алюминия (следы) и анионы фосфорной, серной, салициловой, а иногда и соляной кислот, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Известно, что в овощных соках больше минеральных веществ, чем в плодовых. Минеральные вещества плодовых соков содержат калия около 50 % от общего содержания золы, а овощных соков - 30-40 %. Много калия содержит, например, виноградный сок, к тому же калий в нем находится в хорошем соотношении с натрием.

Содержатся в соках и органические кислоты. Поэтому если у вас повышенная кислотность, язва желудка, не в порядке печень или желчный пузырь - будьте осторожны. Больше всего органических кислот содержится в гранатовом, вишневом, сливовом, черносмородиновом соках. Меньше - в яблочном, персиковом, абрикосовом. И совсем чуть-чуть - в морковном и виноградном.

Соотношение сахаров в различных соках неодинаковое. В соке дыни содержится только сахароза. Больше всего сахарозы в свекольном, апельсиновом, морковном, клубничном, мандариновом, черешневом, в меньшей степени - в сливовом, гранатовом, абрикосовом, смородиновом соках. В апельсиновом сахарозы около 50 % от общего содержания сахаров, глюкозы - 20 %, а фруктозы - 30 %.

В некоторых соках вообще нет сахарозы. Так, в виноградном соке содержится поровну глюкозы и фруктозы, в клубничном - фруктозы в 2 раза, а в яблочном - в 4 раза больше, чем глюкозы. Наиболее богаты фруктозой яблочный, грушевый, сливовый, черешневый, смородиновый, виноградный соки.

Без сомнения, наиболее полезны свежеотжатые соки. В них больше всего витаминов. Например, витамин С начинает разрушаться уже после получаса стояния свежеотжатого яблочного сока. Изменяется в нем в худшую сторону и содержание минеральных веществ. Нет, те никуда не исчезают, но переходят в менее удобоваримую форму.

Если же у вас нет возможности готовить соки самостоятельно, вам следует знать, как выбирать их при покупке в магазине.

Прежде всего, сок должен быть натуральным. Не воображайте, что, если на пакете или банке написано "натуральный", то сок там тот самый, который отжали из фруктов. На самом деле, большинство соков приготовлено из концентратов, разбавленных чистой водой.

Концентрат - это всего-навсего свежий сок, из которого упарили избыток воды для того, чтобы уменьшить затраты на перевозку продукта. Для того чтобы сок имел право называться натуральным, содержание воды в разбавленном концентрате должно соответствовать содержанию воды в свежеотжатом соке. Если на упаковке написано: "сок 100 %", "juice 100 %" или "natural juice", то, если не соврал производитель, перед вами - натуральный сок.

Если же на пакете написано "нектар" или "nectar", то, несмотря на красивое название, данная жидкость содержит всего лишь 50 % натурального сока. Остальное - вода. Если же написано "напиток" или "drink" - то это вода с небольшой (10-20 %) добавкой фруктового сока, лишь бы придать вкусовой оттенок. В нектары и напитки добавляют много сахара, и, конечно же, сахарозы.

Соки и нектары бывают осветленные и с мякотью. Последние более полезны, так как содержат много клетчатки и пектинов. Мякоть соков обладает сорбирующими свойствами, чем помогает выводить из организма токсины.

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