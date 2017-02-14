Как говорил знаменитый американский кардиолог Пол Д. Уайт, болезнь сердца до 80-и лет – не Божья кара, а результат собственных ошибок. Сердце - совершеннейший механизм, имеющий возможность бесперебойно работать до 150 лет. И то, что срок этот у современного человека меньше практически втрое, во многом наша собственная заслуга. А чтобы продлить молодость своего сердца, понадобится предпринять определенные усилия:

- больше двигайся. Движение – лучшее лекарство, придуманное человечеством. Посещай бассейн, спортзал, танцуй, бегай, катайся на коньках, ходи пешком - главное, без фанатизма.

- питайся правильно. Боясь получить излишки холестерина, не стоит полностью отказываться от животных жиров. Оставь на их долю 15-20% своего рациона. Заполнив остальные 80% рыбой, орехами, растительными маслами и клетчаткой (цельные злаки, зелень, овощи, фрукты).

планируй свой день. Так, чтобы хватило времени и на отдых, и на полноценный сон (минимум 8 часов). Безудержный трудоголизм может, в конце концов, закончиться на больничной койке.

- уживайся со стрессом. Избежать стрессовых ситуаций не удается никому, так научись справляться со своими эмоциями. Прими как данность то, что ты не в силах изменить и учись расслабляться.

- откажись от курения. Никотин в немалой степени способствует развитию атеросклероза и вопреки оптимизму курильщиков вполне способен спровоцировать инфаркт.

- избавься от лишнего веса. Каждый лишний килограмм ложится дополнительной нагрузкой на сердце. Старайся держать себя в форме, но, садясь на диету, помни, что она должна быть правильной, хорошо сбалансированной. Процедура "похудания" - вещь небезопасная и лучше всего проводить ее под руководством опытного врача-диетолога.

- возьми в привычку посещать врача-кардиолога не менее одного раза в год для профилактических осмотров. И держи под контролем холестерин.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Вспомни об этом постулате, когда будешь смотреться в зеркало и любоваться собой. У женщин красота и здоровье неотделимы. Не забывай об этом, когда садишься за обеденный стол и когда приходит время посетить врача.

randevucity.net