  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рост ВВП Украины в IV квартале 2016 года ускорился до 4,7%
    Опубликовано: 2017-02-14 13:45:09

    Госстат отчитался о росте экономики Украины по итогам четвертого квартала 2016 года.

    Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2016 по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 4,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

    "ВВП в IV квартале 2016 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) составил 101,9%, а по сравнению с IV кварталом 2015 года - 104,7%", - сказано в сообщении Госстата.

    Напомним, ВВП Украины в 2015 году упал на 9,9% после снижения на 6,6% в 2014 году, при этом падение квартал по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года постоянно снижались: в первом квартале - 17%, во втором - 14,7%, в третьем - 7,2%, в четвертом - 1,4%.

    НБУ в январе улучшил оценку роста ВВП Украины в 2016 году с 1,1% до 1,8% и повысил прогноз на 2017 год до 2,8% с 2,5%.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...