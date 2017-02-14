Указ СНБО о кибербезопасности вступил в силу

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации". Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе главы государства от 13 февраля.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 декабря СНБО ввел санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве. Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на 1 год.

На выполнение Стратегии национальной безопасности Украины Кабинету министров и Службе безопасности Украины поручено принять безотлагательные меры по совершенствованию защиты критической инфраструктуры.

В конце 2016 года было выявлено около 6,5 тыс. спланированных кибератак на объекты пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса, расследование указывало в ряде инцидентов на причастность спецслужб РФ.

Инф. delo.ua