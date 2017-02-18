MP3 плееры опасны для слуха Опубликовано: Около десяти миллионов молодых европейцев подвергаются опасности снижения слуха, когда включают свои MP3-плееры слишком громко.



О нарушениях слуха и звоне в ушах представители Научной комиссии ЕС по новым рискам для здоровья заявили на вчерашней одноименной конференции в Брюсселе.



По данным еврочиновников, от пяти до десяти процентов пользователей MP3-устройств подвержены риску, если слушают громкую музыку в течение всего одного часа в неделю в продолжение пяти лет. В настоящее время снижение слуха и звон в ушах практически не лечатся, подчеркивается в заявлении комиссии.



"Честно говоря, мы находимся на пороге катастрофы, и нам необходимо как-то на это отреагировать", - подчеркивает генеральный секретарь Европейской ассоциации по координации участия потребителей в стандартизации (ANEC) Стивен Расселл.



На конференции, организованной Еврокомиссией, обсуждались различные меры по предотвращению потери слуха. Например, предлагалось выводить на дисплей плеера предупреждающее сообщение или ограничить максимальный уровень громкости устройств. Представители Еврокомиссии заявили, что серьезно отнесутся к этому вопросу health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

