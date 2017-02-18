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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Красота стимулирует интеллект
    Опубликовано: 2017-02-18 09:04:21

    Эксперименты показали: мужчины при виде красивых девушек начинают чаще использовать редкие слова.
    Психологи из Ноттингемского университета (Великобритания) провели эксперимент, чтобы проверить гипотезу полового отбора у людей с помощью редких слов. Ученые полагают, что избыточность языка развилась в ходе эволюции под действием полового отбора в качестве демонстрации интеллекта.


    Считается, что человеку достаточно всего двух тысяч наиболее употребляемых слов, чтобы высказать любую мысль. Однако в среднем словарный запас людей в два раза больше необходимого для простого общения. Специалисты подсчитали, что для чтения художественной литературы нужно знать примерно девять тысяч слов.


    Эксперименты показали: мужчины при виде красивых девушек начинают чаще использовать редкие слова. Это подтверждает гипотезу, что лингвистические способности человека развивались под действием полового отбора. С давних пор самец демонстрировал свою красоту и силу, а самкам это указывало на хорошие гены и здоровое потомство. Сейчас для человека важен интеллект. И действительно, представители самых разных человеческих культур считают интеллект (наряду с добротой и пониманием) важнейшей характеристикой потенциального брачного партнера. В свою очередь, словарный запас человека, особенно при первом знакомстве, прямое тому подтверждение, пишет menslife.
    Всем известно, что мужчины и женщины всего мира очень высоко ценят в своих партнерах интеллект. Однако проведенные исследования показали, что женщины при этом говорят правду, а вот мужчины — нет. Эксперимент проводился по откликам на брачные объявления. Мужские брачные объявления получают тем больше откликов, чем выше заявленный в объявлении уровень образования, а слабый пол совсем наоборот. Итог таков: женщины действительно предпочитают умных мужчин, тогда как мужчины избегают женщин, более умных и образованных, чем они сами

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