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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жидкость для полоскания рта может вызвать рак
    Опубликовано: 2017-02-14 11:44:45

    Жидкость для полоскания рта может привести к раковым заболеваниям, сообщили австралийские независимые эксперты из Ассоциации стоматологов.


    Профессор Мельбурнского университета Майкла Маккалло, автор исследования, сообщил о взаимосвязи между алкоголем, который содержится в средствах гигиены полости рта, и риском злокачественных опухолей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    «Самое популярное на континенте антибактериальное средство «Листерин» содержит 26% алкоголя, чей побочный продукт ацетальдегид имеет свойство накапливаться в полости рта, разрушая микрофлору и способствуя развитию онкологических заболеваний. В этой связи мы призываем коллег срочно пересмотреть рекомендации пациентам по использованию подобных средств», - подчеркнул профессор.


    Таким образом, не только курение и алкоголь могут привести к раку полости рта, но и обычные утренние процедуры. «Ни один врач не назначит лекарство, если оно, помогая от одного недуга, наносит смертельный вред пациенту», - добавил Макало.


    На пятом континенте жидкости для полоскания рта стали самым ходовым товаром народного потребления. Жители ежегодно тратят на их приобретение более 75 миллионов долларов. Между тем, рак полости рта - смертельная болезнь, от которой в Австралии каждый год умирает более 800 человек

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