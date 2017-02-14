Умеренность в еде улучшает память

От переедания и постоянного потребления жареной и жирной пищи лучше еще никому не было. Эту истину знают не только диетологи, многие на собственных желудках и раздобревших боках имели шанс убедиться в этом лично. Однако данную истину вновь доказали специалисты, а также пришли в результате к некоторым неожиданным результатам, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Меньшее потребление пищи не просто улучшает физическое здоровье, а в пожилом возрасте еще и улучшает память. Данное утверждение справедливо, по крайней мере, для лабораторных крыс и мышей. По словам исследователей из немецкого Университета города Мюнстер, ограничение в потреблении калорий однозначно продлевает жизнь грызунов, а также в разы повышает познавательные способности.



Для того, чтобы увидеть, работает ли диетический эффект и на людях группа медиков под руководством профессора Университета Мюнстера Агнес Флоель исследователи возможности краткосрочной памяти у полусотни пациентов в возрасте около 60 лет, имевших избыток веса, который, правда, не перешел в ожирение, пишут Подробности.

Медики на 30% сократили объем потребляемых пациентами калорий, после 3 месяцев такой диеты 20% пациентов показали лучшие когнитивные возможности, касающиеся выполнения логических заданий и запоминания тех или иных объектов.

"Возможно, 20%-ное улучшение и не является революционным достижением, но те, кто не сидел на диете, вообще не показали никаких положительных результатов", - говорит Флоель. По ее предположению, за три месяца у пациентов из-за снижения уровней глюкозы и инсулина в крови улучшились невральные функции головного мозга и нервной системы

health.sumy.ua