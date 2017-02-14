Практика похудения из первых уст

Дневник худеющей - 4 или записки посидевшей (на таблетках для похудения)



Вот уже десять лет, как я веду непримиримую борьбу со своим лишним весом. Когда я начинаю перечислять все методы, препараты, методики и аппараты, которыми я терзаю свой организм, мне два раза приходится брать дыхание. Врачи поражаются моей живучести, знакомые приходят в ужас, дистрибьюторы новейших средств для похудения меня обожают и готовы носить на руках - что, в принципе, возможно при наличии трех-четырех крепких дистрибьюторов.



Каждый год мой организм сдает позиции омерзительному жиру и после очередного курса похудения снова набирает вес. Перелистывая дневники, где я скрупулезно отмечала результаты битв со своими килограммами в виде голоданий, массажей, шейпинга, глобального очищения кишечника, различных диет, я заметила, что все-таки основным методом борьбы были таблетки, порошки, пищевые добавки. Можно сказать, что о них я знаю все. Разбудите меня ночью и спросите, чем отличается МКЦ от ГУО, и вы будете приятно удивлены глубиной моих познаний. Только это не радует. Спустя десять лет непрерывных боев я выбрасываю белый флаг. Сегодня при росте 165 сантиметров я вешу 85 килограммов, что не дает мне никакой надежды на победу в борьбе за стройную фигуру.

Первый раунд



Тогда я весила 69 килограммов (как я мечтаю сегодня об этом весе!). Казалось, что эти килограммы душат меня и если я моментально от них не избавлюсь, то всю жизнь буду страдать комплексом неполноценности. И вот в наш офис забрел дистрибьютор гербалайфа. Меня не пришлось долго уговаривать приобрести комплекс для быстрого похудения. Прочитав тоненькую брошюрку о чудодейственных свойствах гербалайфа, я тотчас же сделала заказ. На следующий день я торжественно выставила в ряд баночки и одну большую банку - с порошком (шоколадным) для приготовления напитка.

Первая неделя. Появилось ощущение сумашасшедшего прилива энергии. Я за полдня переделала кучу давно залежавшихся дел. Есть не хотелось. Пообедала салатом и котлеткой. К концу третьего дня вес уменьшился на килограмм, зато объемы талии и бедер - на целых три сантиметра. В теле ощущалась легкость, словно я была воздушным шариком и так и норовила взлететь. Партнеры и коллеги изумлялись моей кипучей энергии и безумному блеску в глазах.

Вторая неделя. К концу второй недели вернулся голод, а вместе с ним усталость. Весы показывали 65 кг, объемы талии и бедер уменьшились еще на один сантиметр. Теперь я с тоской ждала обеденного часа и просила повара положить мне двойную порцию. Меня клонило ко сну всю вторую половину дня, но, едва я вечером добиралась до родной постели, сна как не бывало, зато усиливалось сердцебиение и начинала болеть голова.

Третья неделя. Прошла более или менее успешно. Я спасалась от приступов голода соками. После сорокаминутного неутомительного плавания (я ходила в бассейн каждый день) я чувствовала себя успокоенной и быстро засыпала ночью.

Четвертая неделя, последняя. К середине недели я сдалась. Как-то, заглянув в общественный холодильник на фирме, я увидела большой пакет овсяного печенья. Воровато оглянувшись, я стащила две печенюшки и с удовольствием слопала их, запивая яблочным соком. Вкус божественный! После обеда, часа в четыре дня, я снова пробралась к холодильнику. Угрызения совести мучили меня весь вечер. Я твердо решила отвлечь себя от мыслей о еде чтением детектива. Выбор книги оказался неудачным. “Отель Бертрам” Агаты Кристи повествовал о бесконечных чаепитиях с кексами, имбирными пирожными, печеньем, пирогами. Пришлось немедленно выпить пачку сока, чтобы заглушить чувство голода. К концу четвертой недели я весила 62 кг, потеряв за месяц семь килограммов. Тело мое стало более стройным и более легким.

Пятая неделя. Я вернулась к нормальному питанию. И практически мгновенно вернула себе два килограмма. Очень сильно ощущалось отсутствие бодрящего напитка термоджестик, в котором содержится экстракт гуараны. В качестве замены стала пить крепкий кофе ведрами. Гуарана - это паста, которую делали южноамериканские индейцы из семян Pauliinia cupana, лианы, растущей по берегам Амазонки. Она содержит до 6 процентов кофеина. Для сравнения: в семенах кофе - 2% кофеина.

Шестая неделя. Усиленно крутила педали на велотренажере. Ела овощи и йогурты. Вечером пила остатки шоколадного напитка Гербалайф. Но вес продолжал ползти вверх. В результате - еще один килограмм в плюсе.

P.S. Спустя три месяца я уже весила 72 килограмма.

Второй раунд

На диетрине мой коллега, весивший сто с лишним килограммов, потерял пятнадцать. Что мешает человеку придерживаться строгой диеты? Прежде всего постоянный голод, с которым сил нет бороться. А когда нет голода - нет и психологического дискомфорта, - приговаривал он, запивая очередную желто-черную капсулу двумя стаканами воды.

Итак, диетрин должен начисто отбить чувство голода. Я сразу же купила две упаковки. В коробочке с капсулами лежала инструкция по соблюдению режима питания. Это была, на мой взгляд, роскошная и необременительная диета: консервированные персики, рис, индейка, горсть орехов, зеленый салат. С какого веса я начинала? Не падай в обморок - с 74 килограммов. Я взяла десять дней отпуска, чтобы полностью посвятить себя похудению, купила аппарат для миостимуляции, а также специальный пояс с эффектом сауны. Результаты меня радовали - в день я теряла по 500 граммов, чувствовала себя очень энергичной и бодрой, с удовольствием занималась гимнастикой (в новом поясе), много ходила пешком и с удовольствием поглощала консервированные персики. За десять дней я сбросила шесть килограммов.

P.S. Сразу же после отмены препарата я почувствовала себя разбитой и апатичной. Гимнастику делала через силу. Миостимуляция вызывала сердцебиение. Пешие прогулки совершенно не радовали. Хотелось сидеть в уголке с закрытыми глазами, ничего и никого не видеть и не слышать. Спустя три месяца вес вернулся. Еще спустя какое-то время я узнала, что капсулы диетрина содержат гидрохлорид фенолпропаноламин - психостимулятор амфетаминного типа, который дает ощущение подъема и бодрости. Для того чтобы исключить раздражающее действие этого вещества на слизистую желудочно-кишечного тракта, в состав диетрина введен анестезин. (Получается, что ты глотаешь таблетку, она разъедает твой желудок, а ты не чувствуешь этого, потому что действует анестезия).

Третий раунд

Недешевые тайские таблетки тогда только-только появились. Дистрибьюторы волшебного средства, на котором якобы похудели все эстрадные звезды, были немногочисленны и таинственны, как шпионы. Процесс передачи лекарства происходил на многолюдной станции метро в обстановке крайней конспирации.

Пакетики с капсулами веселой расцветки были рассчитаны на полгода, после чего следовал месячный курс стабилизации веса. Начала я пить таблетки от безысходности - 80 килограммов никак не желали сползать с меня. Первый день меня разочаровал: страшно хотелось пить, меня тошнило, и я ужасно потела. При этом чувство голода никуда не исчезало. Следующая неделя была полегче, меня тошнило меньше, но зато кружилась голова. За три месяца я похудела всего на три килограмма, что приводило меня в отчаяние и наводило на мысль, что мне всучили подделку.

С четвертого месяца вес стал снижаться быстрее. Однако я по-прежнему ощущала жуткую сухость во рту, от которой спасалась постоянным жеванием Орбита без сахара, что выглядело просто неприлично во время деловых переговоров (не могла же я объяснить, что, как только перестану жевать, я перестану говорить!). Я стала чувствовать себя бодрее, голод уже не мучил меня, а к пятому месяцу мне достаточно было одного приема пищи в день. Правда, оставалась проблема с потением и дрожью в руках. Зато я могла заниматься шейпингом два часа подряд и совсем не уставала.

К концу курса я весила 66 килограммов и была счастлива. На следующий день начинался курс стабилизатора. Именно в этот день я поняла, что подразумевают наркоманы, когда говорят о ломке. Мне было плохо, болели все мышцы и суставы, время от времени голова совершала необъяснимые движения, желудок ныл, меня тошнило и знобило. На следующий день я чувствовала себя нормально, но ко мне вернулся волчий аппетит. Я, как могла, сдерживала себя, но это были сверхчеловеческие усилия. По окончании курса стабилизатора я весила 72 килограмма и довольно долго (по моим меркам) держала его - с июля по декабрь.

P.S. Через год я весила 83 килограмма. В России Государственный таможенный комитет запретил ввоз некоторых видов тайских таблеток, способствующих снижению веса - когда эксперты установили, что в состав таблеток входят психотропные вещества.

Четвертый раунд

Ксеникал действует только в просвете кишечника и только во время приема пищи, уменьшая усвоение жиров из пищевых продуктов, - сообщили мне, когда я набрала телефон горячей линии по похудению. Далее мне поведали, что ксеникал никак не влияет на сердце, центральную нервную систему и другие внутренние органы человека. Ксеникал снижает уровень общего холестерина, липопротеидов низкой плотности (плохого холестерина) и улучшает соотношение липопротеидов низкой и высокой плотности в пользу последних (хороших). Короче, никаких термоджестиков, никакой тошноты, сердцебиения - ничего. Умный препарат выделит жиры из той еды, которую я поглощаю, и выведет их из организма. А необходимые для моей жизнедеятельности жиры будут расходоваться из моего жирового депо. Мечта!

Как ни грустно признать, ксеникал был моим самым крупным поражением. В течение полугода я послушно принимала капсулы, радостно шагала по лестницам пешком, пренебрегая лифтом, и не похудела ни на один килограмм!

P.S. Только счастливое стечение обстоятельств свело меня с врачом-липидологом. Назначенные им анализы крови на липиды и глюкозу показали, что вместе с пищей в мой организм жиров поступает даже меньше нормы! Именно поэтому я не похудела. И, видимо, уже не похудею. По крайней мере, лекарственным способом.

Другие предложения

МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза) - пищевые волокна. Чтобы посмотреть, как действует МКЦ в твоем желудке, попробуй растворить три таблетки в стакане воды. Через некоторое время они станут похожи на большую лохматую промокашку, которая заполнит четверть стакана. При попадании в желудок микрокристаллическая целлюлоза точно так же разбухает, давая не очень значительный эффект снижения аппетита и нормализуя пищеварение. Витаминов и минералов МКЦ не содержит. В последнее время стали появляться отечественные пищевые аналоги, ни в чем не уступающие МКЦ. Их изготавливают на основе минералов и зерновых отрубей, а в конечном итоге получается смесь, стимулирующая пищеварение благодаря неперевариваемым волокнам, обогащенная витаминами и минералами естественного происхождения. В принципе, МКЦ безвредна. Но можно пить и запаренные отруби - похожий эффект.

Диет-фаст, Оптифаст, Доктор-слим

и некоторые другие смеси - состоят из молочных и соевых белков, углеводов и витаминов. В наиболее частом варианте на день берется пять стаканов приготовленного напитка. Для вкуса можно добавлять кофе, чай, порошок какао. Кроме смеси в разгрузочный день пациентам обычно разрешается употреблять овощи в количестве 500-600 граммов и фрукты - 300-400 граммов. При постоянной замене одного-двух приемов пищи смесями можно избавиться от нескольких килограммов.

NB. Любые средства для похудения имеет смысл принимать, только если в дальнейшем ты кардинально изменишь свой рацион.

В противном случае ты моментально наберешь прежний (а еще вероятнее - больший) вес, как только перестанешь их пить. Правда, если ты всерьез собираешься менять рацион, к чему эти средства - и так ведь похудеешь...

Советы себе

Испробовав все средства и являясь уже бывалым человеком в области кардинального похудения, я пришла к одной очень простой истине: рациональное питание, гимнастика и душевный комфорт - вот три основных компонента, которые действительно работают. Медицинское вмешательство возможно лишь в одном случае - если у тебя есть серьезные неполадки в организме или твой вес выше ста килограммов. Я же торжественно пообещала себе, что больше ни за что не буду тратить свои деньги и ресурсы организма на таблетки, порошки и разные добавки для похудения. Вот дам своему задерганному организму передохнуть и начну жить простой и естественной жизнью. Я даже собрала всю необходимую информацию - какой должна быть эта жизнь. И могу давать советы - самой себе.

Проанализируй свой рацион и двигательную активность. Не ленись и записывай все потребленные и потраченные калории. Иногда человеку кажется, что ест он немного. Но, подсчитав все цифры, понимает, что калорийность его рациона сильно превышает энергетические затраты.

Прежде чем объявить войну жировым отложениям, сходи на прием к липидологу. Самое пристальное внимание нужно уделить особенностям обмена веществ. Биохимический анализ крови и другие лабораторные исследования помогут выяснить, насколько нарушены обменные процессы в твоем организме. Убедись, что у тебя нет серьезных заболеваний, выясни причины полноты.

Занимайся спортом по 45 минут три раза в неделю (из них один раз плавай в бассейне).

Борись со стрессом.

Раз в полгода-год проходи курс массажа или водных процедур (душ Шарко - отличное средство).

Ешь больше овощей, фруктов, а меньше - всевозможных жиров, пей больше воды.

Составь список из 10 полезных привычек, которые помогут тебе похудеть (включая спорт, фрукты вместо конфет, бутерброды без масла и прочее) и... сделай их своими привычками не только на бумаге. Знай, что для этого тебе придется быть последовательной и собрать всю свою волю в кулак. Но иного пути просто нет

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