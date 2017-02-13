Люди, которые часто играют в компьютерные игры, меньше общаются с семьёй

Обзор образа жизни 813 американских студентов показал, что чем больше юноши и девушки увлекаются видеоиграми, тем меньше они обращают внимания на семью и друзей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Рост популярности виртуальных развлечений способствует резкому падению качества отношений и частоты общения с родителями и ровесниками, говорят исследователи Brigham Young University /США/. Молодые люди тратят свободное время не на важные социальные контакты, а на компьютерное хобби, из-за чего снижается доверие к семье и меньше внимания обращается на поддержку друзей и любовь близкого человека, констатируют психологи.



Сами по себе видеоигры не приводят к тому, что люди совсем перестают общаться в социуме, однако отрицательные последствия увлечения весьма сильны, отмечают специалисты. Статистический анализ также установил, что всё больше молодых людей играют в видеоигры, и тем чаще они проявляют рискованное поведение, включая злоупотребление спиртным и наркоманию. Почти три четверти юношей играли в видеоигры регулярно, а среди девушек только 17% садились за компьютер для этой цели менее одного раза в месяц. Студенты, ежедневно играющие в видеоигры, в 2-3 раза чаще курили марихуану, а девушки и молодые женщины, для которых компьютерные игры были частью еженедельного досуга, обладали низкой самооценкой. Кроме того, игры оказывали неблагоприятное воздействие на отношения между молодыми парами

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