Диатез: когда повышена чувствительность

Что такое диатез?Диатез – повышенная чувствительно кожи ребенка к внешним раздражителям, которая может проявляться уже в первые месяцы жизни.

Начинается обычно с молочного струпа – желтые корки появляются над бровями и в области родничка в результате нарушения работы сальных желез. Позже он переходит на щеки, где кожа краснеет и появляется экзема в период обострения.



Для появления диатеза существует множество факторов:

- наследственность;

- грязная окружающая среда;

- нарушение режима питания матери при кормлении;

- токсикоз матери на последних месяцах беременности;

- употребление некоторых лекарств матерью и чрезмерное злоупотребление отдельными видами продуктов.

Какие симптомы диатеза?

Основное проявление – молочный струп, переходящий в экзему, а позже в нейродермит. Также для диатеза характерна бледность ребенка, опрелости и отслоения кожи в волосистой части головы. Также изменяется поверхность языка, становясь шероховатой. При поражении слизистых возможно нарушение стула, развитие ларингита, фарингита. Считается, что дети с избыточной массой тела больше подвержены диатезу.

Какая пища вредна при диатезе?

Питание кормящей матери и ребенка должно быть рациональным, содержать оптимальное количество углеводов, жиров и белков, сокращая прием пищи, вызывающей аллергию.

Следует убрать из рациона следующие виды продуктов:

- крупы (манную, пшеничную, Артек);

- мясо (куриное, свинину, утиное, гусиное, телятину, баранину, копеечности);

- рыбу (жирные сорта, консервы, морепродукты);

- ягоды и фрукты (клубника, вишня, малина, виноград, абрикосы, персики, дыни, цитрусы, тропические фрукты, консервы и сухофрукты);

- сладости (шоколад, сдобу, торты с кремом, мороженное);

- овощи (тыква, помидоры, редис, свекла, морковь, перец, шавель);

- молочные продукты (простокваша, сливки, сметана, плавленые сырки).

Категорические запрещаются: жевательная резинка, халва, орехи, квас, майонез, горчица, желток яичный, макаронные изделия.

Какая пища разрешена при диатезе?

Следует строить рацион ребенка или кормящей матери на основе:

- крупы (гречневой, перловой, геркулесе, рисе);

- мясо (говядина, индейка, нежирная свинина, вареные колбасы и сосиски);

- рыбу (в небольших количествах хек, судак, треска);

- ягоды и фрукты (яблоки, сливы, черешня, черника, белая смородина, крыжовник, немного бананов);

- сладости (сушки, сухарики, зефир, пастила, немного мармелада);

- овощи (картофель, капуста, кабачки, огурцы, шпинат, салат, немного бобовых);

- молочные продукты (кисломолочные продукты, сливочное масло, неострый сыр).

Можно пить некрепкий чай, блюда готовить на кукурузном или оливковом масле.

Как лечить диатез народными средствами?

Для лечения диатеза применяются такие травяные сборы:

Сбор 1: корневищ девясила, травы горечавки и тысячелистника (по 5 г) залить полулитром воды, кипятить 10 мин, настаивать 30 мин; давать по столовой. ложке 3 раза в день на протяжении месяца или двух.

Сбор 2: глухая крапива, фиалка трехцветная, череда, листья земляники смешать в равнх пропорциях, ложку смеси залить стаканом кипятка и наставить час, укутав. Процеженный настой давать по две столовые ложки 3 раза в день.

Для лечения диатеза применяются ванны со смесями лекарственных трав, которые нужно варить 25 минут в 10 литрах воды, процеживать и разбавлять водой до температуры 36-38 градусов по Цельсию.

Купать в эмалированной ванной около 15 минут, после чего не обмывать водой.

Сборы для ванн:

1. Соцветия ромашки - 15 г, трава тимьяна - 25 г, листья смородины черной - 25 г, корень медуницы - 25 г, лист шалфея - 25 г, кора дуба - 25 г, корень лопуха - 50 г, трава череды - 50 г, корневище аира - 50 г, почки сосны - 75 г, высевки пшеничные - 550 г, проросшие семена ржи - 250 г.

2. Листья березы - 3 части, трава душицы - 3 части, листья крапивы - 5 частей, трава лапчатки - 5 частей, трава череды - 5 частей, трава медуницы - 5 частей.

3. Корневища пырея ползучего - 5 частей, трава ромашки - 5 частей, листья смородины - 3 части, трава спорыша - 5 частей, трава тимьяна - 2 части.

4. Трава душицы - 2 части, листья крапивы - 5 частей, трава ромашки - 4 части, трава спорыша - 3 части, трава череды - 4 части, трава тимьяна - 4 части, трава хвоща полевого - 4 части

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