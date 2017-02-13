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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Простой способ понизить давление: 30 минут музыки
    Опубликовано: 2017-02-13 21:24:27

    Люди, страдающие повышенным давлением, могут существенно облегчить свое состояние, если будут слушать музыку по полчаса в день, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Ученые выяснили, что такой способ снятия симптомов болезни может в ряде случаев заменить людям с умеренной гипертонией аптечные препараты.


    В эксперименте приняли участие 48 человек в возрасте от 45 до 70 лет, которые до этого принимали лекарства от гипертонии. Из них 28 в течение месяца слушали классическую, традиционную индийскую или кельтскую музыку по 30 минут в день, а также делали специальные упражнения для контроля дыхания, пишет menslife. Остальные 20 участников исследования, составлявшие так называемую контрольную группу, не меняли привычного образа жизни

    health.sumy.ua

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