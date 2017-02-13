Простой способ понизить давление: 30 минут музыки

Люди, страдающие повышенным давлением, могут существенно облегчить свое состояние, если будут слушать музыку по полчаса в день, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые выяснили, что такой способ снятия симптомов болезни может в ряде случаев заменить людям с умеренной гипертонией аптечные препараты.



В эксперименте приняли участие 48 человек в возрасте от 45 до 70 лет, которые до этого принимали лекарства от гипертонии. Из них 28 в течение месяца слушали классическую, традиционную индийскую или кельтскую музыку по 30 минут в день, а также делали специальные упражнения для контроля дыхания, пишет menslife. Остальные 20 участников исследования, составлявшие так называемую контрольную группу, не меняли привычного образа жизни

health.sumy.ua